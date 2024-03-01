Резидент «Сколково» подключил студентов зарубежных вузов к компьютерным тренажерам

Компания РТСИМ, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), предоставила тренажер для обучения студентов вузов Узбекистана управлению промышленным оборудованием и технологическими процессами в нефтегазовой сфере или химпроме. Устройство создано на базе цифровых моделей промустановок «РТСИМ.Карьера» и уже используется в профильных вузах не только по всей России, но и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Российскую разработку в свой образовательный процесс уже интегрировали Ташкентский государственный технический университет и Алмалыкский филиал Московского института стали и сплавов. В ТашГТУ студенты полноценно осваивают цифровые модели тренажеров в рамках дисциплины «Человеко-машинный интерфейс». Использование инновационного ПО поможет студентам быстрее осваивать практические навыки и приобретать необходимый для работы на производстве опыт.

«Мы уверены, что положительный опыт сотрудничества с техническими вузами Узбекистана поможет нам быстрее выйти на рынки других стран СНГ и дальнего зарубежья. Уже сейчас мы ведем переговоры с другими иностранными вузами и надеемся, что уже в этом году сможем существенно расширить географию нашего присутствия», — сказал заместитель генерального директора компании РТСИМ Олег Сапаев.

С начала 2024 г. доступ к инновационному ПО резидента «Сколково» получили порядка 100 студентов из Узбекистана. Помимо Таш ГТУ и АФ МИСиС возможности тренажеров освоили преподаватели Джизакского политехнического института и Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

«Мы включили темы в учебную программу исходя из моделей тренажера. Практические занятия проходят в рамках дисциплины “Человеко-машинный интерфейс”. Мы очень рады, что имеем возможность использовать такой тренажер», — отметила старший преподаватель кафедры автоматизации производственных процессов ТашГТУ Фарида Икром кизи Норова.

Всего в настоящее время на тренажерах РТСИМ обучаются около 4,7 тыс. студентов из 126 вузов и ссузов по всей России. На цифровом тренажере доступно 14 моделей различных установок, присутствующих на предприятиях. Компания нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества и расширение числа партнеров. Кроме того, планируется проведение локальных и международных чемпионатов среди студентов, обучающихся на базе цифровых моделей РТСИМ.

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«Сколково» — российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов — резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.