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Dinord — новый партнер компании Directum

ИТ-компания Dinord, предлагающая бизнес-решения для целостной трансформации бизнес-процессов, и разработчик цифровых продуктов Directum заключили стратегическое партнерское соглашение. Образовавшийся тандем будет работать над проектами по внедрению электронного документооборота и цифровых бизнес-процессов в крупных российских компаниях и госсекторе. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Dinord имеет более чем десятилетний опыт системной интеграции, обладает глубокими знаниями в области бизнес-решений и ИТ-консалтинга. Dinord планирует поставлять заказчикам флагманский продукт Directum — нтеллектуальную систему для управления бизнес-процессами и документами Directum RX.

«Нам важно предоставлять клиентам гибкое ПО, которое дает видимый результат в короткой перспективе, — сказал Глеб Шестаков, руководитель практики СЭД компании Dinord. — Продукт Directum имеет именно такую функциональность, что безусловно поможет в реализации проектов цифровизации».

Общая цель партнеров — помочь компаниям перейти на передовые продукты и сервисы, соответствующие требованиям рынка.

«Мы видим возрастающую потребность заказчиков эффективно управлять своими бизнес-процессами, повышать производительность и снижать затраты. Поэтому для нас очень ценно партнерство с компанией, которая известна своей сильной ИТ-командой, — сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum. — Сотрудничество Directum и Dinord позволит еще большему количеству российских компаний перейти на отечественные продукты для решения своих задач».

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Dinord — ИТ-компания, предлагающая инновационные бизнес-решения и услуги для целостной трансформации и оптимизации ИТ-архитектуры, бизнес-процессов и инфраструктуры. Сегодня в Dinord работает одна из сильнейших проектных и ИТ-команд, которая насчитывает более 100 специалистов различного профиля, позволяющих оказывать комплексные услуги высочайшего класса по всем направлениям ИТ сервиса и ИТ консалтинга.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей.

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