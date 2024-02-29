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UHF RFID-считыватель SAUK Е4 решает задачи в области промышленной автоматизации на производствах

Российский UHF RFID-считыватель SAUK E4 получил новые функциональные возможности для использования в задачах промышленной автоматизации. В приборе реализована поддержка протокола ModbusS – открытый стандартный коммутационный протокол передачи сигналов от контрольно-измерительных приборов к главному контроллеру, системе сбора данных или к системе диспетчеризации. Теперь RFID-считыватель SAUK E4 легко подключается к ПЛК и SCADA. Об этом CNews сообщили представители SAUK.

Российские заводы смогут отказаться от иностранного RFID-оборудования для промышленной автоматизации. Протокол Modbus позволяет использовать SAUK E4 для контроля объектов на предприятиях всех промышленных отраслей российской экономики: от энергетики и нефтегазовой промышленности до металлургии, станкостроения и машиностроения. Благодаря универсальности и открытости, стандарт позволяет интегрировать оборудование разных производителей в рамках единой системы управления и диспетчеризации.

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RFID SAUK для импортозамещения в промышленности

"Реализация протокола Modbus RTU over TCP/IP стала новым этапом в расширении возможностей оборудования SAUK. Уже внедрены и проходят опытную эксплуатацию на одном из современных отечественных заводов приборы SAUK с Modbus на основе интерфейса RS485. Благодаря проверенным временем протоколам MODBUS, RFID-считыватель SAUK E4 может быть лаконично встроен в любые линии, в том числе, работающие на ПЛК и SCADA иностранного производства. SAUK E4 работает в сетях промышленный Ethernet и беспроводной Wi-Fi, а также RS485 и RS232", — рассказал Андрей Красовский, руководитель компании SAUK, кандидат технических наук.

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Компания SAUK — российский разработчик и производитель оборудования радиочастотной идентификации RFID. Компания располагается в Зеленограде и является центром компетенций по технологиям пассивного HF и UHF RFID.

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