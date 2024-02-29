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Сбербанк в 3,5 раза сократил время маршрутизации бизнес-клиентов к оператору контакт-центра при помощи ИИ-технологий

Среднее время маршрутизации звонков корпоративных клиентов Сбербанка на линию поддержки за два года сократилось в 3,5 раза и сейчас составляет всего 18 секунд. Виртуальный ИИ-ассистент предиктивно маршрутизирует обращения 87% клиентов. Благодаря использованию ИИ-технологий точность маршрутизации за год выросла до 77%, что на 14 п.п. больше показателя без применения ИИ-технологий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В текстовом канале ИИ-ассистент самостоятельно распределяет обращения между операторами, анализирует качество консультаций и успешно решает 23% обращений. В голосовом канале речевая аналитика уже охватывает 99% консультаций. Искусственный интеллект анализирует ход диалога, оценивает качество консультации и соблюдение оператором стандартов клиентского обслуживания.

Для прогнозирования CSI сегодня также используется искусственный интеллект — ансамбль моделей машинного обучения предсказывает этот показатель для 100% обращений. А у операторов контакт-центра теперь есть персональный ИИ-наставник — co-pilot, который работает в фоновом режиме и всегда готов ответить на самый сложный вопрос.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «Мы видим огромный позитивный эффект от ИИ-трансформации нашего контакт-центра. И это не только экономия средств банка, но и, что самое важное, экономия времени наших клиентов. Теперь предприниматели еще быстрее получают квалифицированный ответ и эффективное решение своей проблемы, поскольку скорость маршрутизации выросла в разы. Точно так же выросла и квалификация наших специалистов, ведь они пользуются ИИ-наставником, что упрощает работу и увеличивает пользу для клиента».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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