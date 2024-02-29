МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жигалово

МТС запустила сеть 4G в отдаленном рабочем поселке Жигалово Жигаловского района, который расположен рядом с Ковыктинским месторождением.

Сеть МТС покрывает всю территорию рабочего поселка, где проживает около 5500 жителей. Доступ к быстрому мобильному интернету получили жилые районы, центральные улицы, где расположены многие социально-значимые объекты поселка и проходят массовые мероприятия, территория стадиона, а также вдоль набережной реки Лена. Пользоваться 4G-интернетом МТС жители Жигалово смогут и внутри помещений – спортзале, Жигаловской районной больнице, Детской школе искусств, администрации, на заправочной станции, в супермаркетах и гостиницах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью мобильного интернета жители и приезжающие в поселок транзитом вахтовые сотрудники предприятий района смогут смотреть в хорошем качестве кино и сериалы, общаться по видеосвязи, играть в онлайн-игры и многое другое. Ранее в поселке были доступны только голосовые сервисы МТС.

«Несмотря на удаленность Жигалово от Иркутска и логистические сложности мы продолжаем запускать высокоскоростную сеть для жителей таких поселков. Мы понимаем, как для них важно пользоваться цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банком. Многие жигаловцы работают на расположенном неподалеку Ковыктинском месторождении, где, к слову, также доступны связь и мобильный интернет, что позволит общаться с близкими на выгодных условиях по семейному тарифу», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.