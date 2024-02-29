MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима»

MTS AI развернула интеллектуальную систему облачного видеонаблюдения TenVision для компании «Гольфстрим», предоставляющей услуги безопасности для частных и бизнес-объектов недвижимости. Теперь клиенты «Гольфстрима» могут через единое приложение не только управлять различными охранными системами, но и следить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходящее в доме или офисе, не устанавливая сложное и дорогостоящее оборудование. Для запуска видеонаблюдения достаточно камеры (одной или нескольких) и интернета. Подключив этот сервис, клиенты «Гольфстрима» могут посмотреть прямую трансляцию со своего объекта и архивное видео в приложении на мобильном телефоне или прямо из браузера. Помимо этого, пользователи могут общаться через камеру в режиме реального времени – чтобы передавать сообщение человеку на объекте или отпугивать злоумышленников.

Благодаря системе True Cloud видеопоток с камер обрабатывается и хранится в облачной инфраструктуре — это не только обеспечивает дополнительную безопасность данных, но и позволяет получить доступ к системе удаленного круглосуточного наблюдения с любого устройства из любой точки мира.

«Мы разработали гибкое решение, которое позволяет кастомизировать сервис под нужды заказчика и масштабировать систему без каких-либо затруднений. Система облачного видеонаблюдения, созданная на базе платформы TenVision, безопасна, интегрируется в существующие продукты за неделю и позволяет легко подключать камеры любого производителя», — сказал Олег Абдулказиев, менеджер продукта TenVision MTS AI.

Благодаря решениям от MTS AI «Гольфстрим» в дальнейшем планирует поставлять своим клиентам умные системы охраны с функцией видеоаналитики. Пользователи смогут в онлайн-режиме получать уведомления о различных событиях на контролируемом объекте – о передвижении человека, громких звуках или появлении посторонних.

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MTS AI (дочерняя структура ПАО МТС) входит в число центров в области искусственного интеллект. Разрабатывает продукты для людей и бизнеса на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка. Одно из направлений работы – экспертная поддержка стартапов ранних стадий в области DeepTech и AI, а также инвестиции в перспективные проекты.