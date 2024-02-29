Мобильному интернету в Шерегеше добавили скоростей

Отдых в популярном сибирском горнолыжном курорте станет комфортнее для абонентов «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в секторе Б туристического комплекса, в результате чего повысились надежность и качество сотовой связи как на склонах, так и в гостиничных комплексах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый объект связи работает в низких и средних частотных диапазонах. Они позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей, увеличивают средние и максимальные скорости передачи данных. Также улучшилось проникновение сигнала в здания, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 95 Мбит/с позволит абонентам «МегаФона» звонить по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

«Ранее сектор Б обслуживали другие базовые станции, поэтому скорость передачи данных в часы пиковой нагрузки на сеть была не такой высокой, как сейчас. Строительство еще одного телеком-объекта стало закономерным продолжением развития LTE-сети «МегаФона» в Шерегеше. В прошлом году он стал вторым по популярности горнолыжным курортом в России, уступив лидерство лишь Красной Поляне», - сказал директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.

Шерегеш — точка притяжения всех, кто любит спорт, горы и теплые компании. Он известен своим снегом, называемым за особую мягкость «пухляком», чистым воздухом и красивейшей природой. Здесь есть трассы на любой вкус для спортсменов любого уровня подготовки. Климат Горной Шории позволяет кататься почти девять месяцев в году, а летом отдыхающие ходят в пешие походы разной сложности, любуются необыкновенными пейзажами горно‑таежной местности на стыке Алтая и Саян. За зимний сезон 2022-2023 гг. на кузбасском курорте побывало около 2,3 млн россиян.

По данным «МегаФона», локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры. Также склоны Горной Шории выбирают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.