«МегаФон» включил сотовую связь для 24 тыс. сельчан Новосибирской области

Более 24 тыс. жителей сельской местности впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в 20 районах Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Стабильное покрытие LTE-сети как на улице, так и в зданиях обеспечивает средний частотный диапазон. Он позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей одновременно, увеличивает средние и максимальные скорости передачи данных.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случаем, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в России в 2023 г. мы обеспечили связью 84 населенных пункта области, которые относятся к категории «малых», в них проживают от 100 до 500 человек», - сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных без потери скорости мобильного интернета. С мобильных устройств сельчанам удобнее обращаться к государственным цифровым сервисам, банковским приложениям, и в случае необходимости, через интернет записаться к врачу или получить онлайн-консультацию специалиста. Школьники могут активно пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам.

Также абонентам «МегаФона» стали доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.