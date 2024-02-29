CorpSoft24 запустит сервис для расшифровки совещаний на базе нейросети

Компания CorpSoft24 приступила к разработке собственного облачного сервиса для транскрибации записей совещаний. Сейчас сервис тестируется внутри компании, а нейросеть проходит этап обучения: по его завершению сервис станет доступен клиентам в защищенном облаке CorpSoft24.

Сервисы на базе нейросетей стремительно развиваются: в бизнесе, например, они уже активно используются в маркетинге и рекламе. Однако большинство массовых нейросетей наподобие ChatGPT и ее российских аналогов работают на базе публичных сервисов, что зачастую не соответствует требованиям бизнеса к безопасности и защите данных.

Отличие сервиса для транскрибации записей совещаний, над которым работают разработчики CorpSoft24, заключается в том, что он будет расположен на базе защищенных облачных серверов компании и при этом будет полностью российским.

«Идея создания сервиса родилась из наших внутренних потребностей: нередко возникали ситуации, когда было нужно пересмотреть запись совещания или переговоров с клиентами и найти в ней важный момент. Однако тратить часы времени на прослушивание записей совещаний просто неэффективно, поэтому мы и решили поручить эту задачу нейросети», – сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

Сервис уже готов и проходит внутреннее тестирование в CorpSoft24, обучение нейросети займет несколько месяцев. Транскрибация записей на первом этапе будет проводиться сплошным текстом, без разбивки на роли.

В будущем компания добавит дополнительные функции: разбиение на роли, возможность перейти из транскрипции сразу в нужный фрагмент видеозаписи, специальные словари, которые позволят точнее распознавать звучащую на деловых переговорах речь, и много другое. Кроме того, по мере развития сервиса можно будет получить краткое резюме встречи.

В CorpSoft24 полагают, что облачный сервис транскрибации записей совещаний будет полезен в работе коммерческих служб, служб клиентского сервиса и отделов продаж, а также внутренних служб безопасности, которые ведут контроль за деятельностью сотрудников. Расположение сервиса в российском облаке сделает сервис доступным для большого числа компаний с повышенными требованиями к безопасности информационной инфраструктуры.