CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«Яндекс» открывает набор в бесплатные летние школы — теперь с оплачиваемой практикой, курсом по soft-skills и программой для аналитиков-разработчиков

«Яндекс» приглашает начинающих специалистов в бесплатные летние школы. В 2024 г. к четырем традиционным школам — разработки интерфейсов, бэкенд-разработки, мобильной разработки и менеджеров — добавилась пятая: Школа аналитиков-разработчиков. Обновились и программы школ. Теперь в них есть курс по soft skills, или социальным навыкам, а для лучших студентов предусмотрена Лаборатория — пятинедельная практика в «Яндексе», за которую платят зарплату. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обучение в школах двухэтапное. Первый этап проходит в онлайне: студенты слушают лекции экспертов из «Яндекса», выполняют практические задания и участвуют в семинарах. Второй этап — очный, он состоится в офисах «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На нем можно будет применить полученные знания в деле: студенты разных школ объединятся в команды и будут работать над проектами под руководством опытного ментора.

Те, кто показал на онлайн-этапе самые высокие результаты, смогут пройти практический этап в новом формате — в Лаборатории. Это возможность на время присоединиться к одной из команд «Яндекса» и вместе с ней решать реальные, а не учебные задачи, получая за это зарплату.

Программу школ разрабатывают сотрудники «Яндекса». Они же выступают в роли преподавателей и менторов. Программа регулярно обновляется, чтобы успевать за жизнью. Например, открыть Школу аналитиков-разработчиков было решено, поскольку доля таких специалистов в «Яндексt» за последние пять лет выросла более чем втрое — с 4% до 13%. Еще одно новшество — курс по soft skills. Он пригодится и менеджерам, и разработчикам — на нем расскажут, как комфортно чувствовать себя в рабочей среде, наладить взаимодействие в команде и развить лидерские качества, а также научат правильно вести себя на собеседовании.

«Умение находить общий язык, критически мыслить, работать в команде и другие навыки, которые сейчас считаются скорее дополнительными, вместе с развитием ИИ будут становиться все более и более значимыми. Чтобы молодые специалисты могли быстрее их развивать, мы запустили в Школах отдельный курс по основным soft skills. В совокупности с качественными знаниями soft skills в будущем станут сильным конкурентным преимуществом при найме вне зависимости от профессии. В ИТ уровню владения этими навыками уже уделяется большое внимание, а в будущем их вес будет только увеличиваться», — сказала Дарья Золотухина, HR-директор «Яндекса».

Чтобы попасть в летние школы, нужно оставить заявку на сайте и выполнить тестовое задание — его пришлют 13 марта 2024 г. Если человек хорошо справился с заданием, он получит приглашение на собеседование. Участвовать в очном этапе могут не только жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга — «Яндекс» оплатит дорогу и проживание в этих городах всем, кто успешно прошел онлайн-этап.

Первая летняя школа открылась в 2011 г.. С тех пор состоялось 72 школы, в которых успели поучиться более 3500 человек. Каждый год больше половины выпускников школ становятся стажерами или штатными сотрудниками «Яндекса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

Страны БРИКС создают собственную платежную систему

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Создано устройство, глушащее надоедливые чужие Bluetooth-колонки

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще