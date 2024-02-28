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В Амурской области компании «Нацпроектстроя» цифровизировали перегон БАМа Ларба – Лумбир

В Амурской области компании дивизиона «Железные дороги» «Нацпроектстроя» модернизировали перегон Ларба – Лумбир линии Тында – Хани Дальневосточной железной дороги.

Теперь управлять движением поездов на перегоне будет российская цифровая автоматика. Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили здесь современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ и систему автоблокировки. Оборудование адаптировано к суровому климату региона, защищено от импульсных перенапряжений. Чтобы исключить несанкционированный доступ к цифровой технике, предусмотрена защита от кибератак.

Чтобы расширить участок, специалисты «Бамстроймеханизации» (ГК 1520, входит в «Нацпроектстрой») переустроили разъезд Сосновый в двухпутную вставку протяженностью 12 километров, возвели 7 мостов и удлинили две водопропускные трубы, модернизировали устройства СЦБ, связи, энергоснабжения. Чтобы сохранить в основании насыпи вечную мерзлоту, откосы покрыли охлаждающей скальной наброской.

До модернизации перегон был одним из самых проблемных на Восточном полигоне. Из-за сильно заболоченной местности здесь постоянно фиксировали просадки насыпи и вводили ограничения скорости движения поездов до 60 км/ч, а в период таяния грунтов – до 40 км/ч.

За счет стабилизации железнодорожного полотна скорость движения поездов на перегоне Ларба – Лумбир повысится. Новый двухпутный участок позволит пропускать больше составов в направлении тихоокеанских портов.

Перегон Ларба - Лумбир – один из объектов линии Хани – Тында, где компании «Нацпроектстроя» строят в совокупности более 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки. Работы – часть второго этапа программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

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