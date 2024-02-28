«Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса

Сервис по покупке, продаже и аренде недвижимости «Циан» разместил сайт и мобильное приложение на виртуальной инфраструктуре Yandex Cloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного сервиса.

Компания всего за 6 недель перенесла на сервера Yandex Cloud более 500 микросервисов и 500 ТБ информации: 1,9 млн объявлений и данные о более чем 19 млн уникальных пользователей. После переезда в облако компания ускорила масштабирование сервисов и оптимизировала затраты на ИТ.

Аудитория «Циан» стабильно растет: с 2015 г. количество посетителей сайта cian.ru выросло в несколько раз. Компании требовался стабильный доступ к сайту независимо от количества пользователей и изменений спроса на недвижимость. В 2020 г. «Циан» разместил на мощностях нескольких облачных провайдеров часть своей инфраструктуры. Уже тогда компания начала использовать сервисы Yandex Cloud для резервного копирования, а в 2022 г. решила полностью перейти на эту облачную платформу, чтобы обеспечить стабильный доступ к данным.

Переезд на Yandex Cloud удалось осуществить в сжатые сроки, за 6 недель, при этом у пользователей не возникло проблем при переходе. Это удалось сделать благодаря совместной работе специалистов «Циан» и поддержке Yandex Cloud. На платформу перенесли системы управления базами данных, очереди сообщений и поисковую систему. Данные поступают в объектное хранилище. Для эффективной работы с микросервисами компания использует Yandex Managed Service for Kubernetes.

«Циан» — высокотехнологичный продукт, который включает несколько вертикалей недвижимости, множество продуктовых и информационных сервисов. Для нас важна доступность сервисов на уровне 99,9%. Как следствие, мы требуем от инфраструктуры 99,99% uptime, а также возможности гибкого управления и масштабирования инфраструктуры. Кроме этого, мы активно применяем технологии машинного обучения в наших продуктах, и использование облачных сервисов значительно увеличивает скорость запуска новой функциональности и уменьшает стоимость этого процесса. Облачные технологии Yandex Cloud подошли под наши требования, а партнерская совместная работа наших специалистов с архитекторами Yandex Cloud и специалистами технической поддержки стали ключевым фактором успеха проекта по переезду инфраструктуры», – сказал Алексей Чеканов, CTO «Циан».

«В компании «Циан» высокие требования к безопасности, так как конфиденциальность данных клиентов и доступность сервисов компании — одна из основных ценностей в культуре компании. При выборе облачного провайдера мы тщательно подошли к выбору безопасного и надежного решения и остановили свой выбор на Yandex Cloud», — отметил Евгений Радько, директор информационной безопасности «Циан».