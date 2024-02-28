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Столичной платформе «Город идей» исполнилось 10 лет

В феврале 2024 г. столичной платформе «Город идей» исполнилось 10 лет. С ее помощью москвичи делятся мнениями о том, как сделать жизнь в мегаполисе комфортнее. Проект объединил свыше 490 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Благодаря платформе удалось реализовать уже больше шести тысяч предложений горожан. Они касались развития электронных сервисов и молодежных программ, работы столичных библиотек, ВДНХ, Московского зоопарка и многого другого», — сказала Наталья Сергунина.

4,5 тыс. идей осуществили по итогам тематических проектов, посвященных конкретным направлениям. Всего за 10 лет их проведено свыше 50, собрано 130 тыс. инициатив.

В 2023 г. самым масштабным стало обсуждение развития Парка Горького, приуроченное к его 95-летию. Предложения по организации новых экскурсий, лекций, спортивных занятий, а также созданию сувенирной продукции в честь юбилея оставили почти 20 тыс. участников.

В других столичных парках по инициативе горожан, в частности, обустроили беседки с удобными навесами и разъемами для зарядки планшетов и смартфонов.

В рамках развития Московского инновационного кластера (МИК) пользователи предложили выстроить сотрудничество с российскими банками, обслуживающими высокотехнологичные компании. Теперь клиенты одного из крупнейших банков страны могут получить информацию о подходящих для них программах и инструментах МИК по SMS-рассылке и в мобильном приложении.

Кроме того, идеи москвичей легли в основу проведенных на культурных площадках столицы лекций, экскурсий, встреч и занятий. Например, на ВДНХ прошли мастер-классы знаменитых фигуристов Евгении Медведевой и Алексея Ягудина, а в Московском зоопарке — «Кошачий квест».

На платформе также есть раздел «Предложить идею», где инициативы принимаются в любое удобное время. В нем представлено 56 тем из 12 ключевых сфер жизни города, таких как предпринимательство, культура и транспорт.

Посмотреть отчеты по уже внедренным предложениям можно на странице «Галерея реализованных идей». Сейчас здесь собрано больше 30 тыс. снимков с результатами.

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Платформа «Город идей» существует с 2014 г. Проект развивают государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

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