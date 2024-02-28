СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра»

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение (Спб ГКУ) «Организатор перевозок» оптимизировало управление и контроль на общественном пассажирском транспорте города за счет интеграции в свой ИТ-ландашфт ОС Astra Linux (флагманского продукта «Группы Астра») и платформы серверной виртуализации VMmanager 6.0 — решения ISPsystem (входит в «Группу Астра»), российского разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Актуальность выбора данных продуктов была обусловлена необходимостью использовать в СПб ГКУ «Организатор перевозок» высоконагруженный кластер для эффективной и бесперебойной работы информационных транспортных систем Санкт-Петербурга. В соответствии с требованиями учреждения к программному обеспечению софт должен быть инновационным, безопасным, совместимым с большинством прикладных программ, используемых в государственных организациях, и получать техподдержку от разработчика. Последние два критерия в условиях локализации ПО предполагают использование именно российской операционной системы. Так ОС Astra Linux стала платформой ИТ-инфраструктуры СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Решение для создания масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации VMmanager 6.0 заместило в учреждении зарубежный аналог VMware, при этом служба информационных технологий не утратила свою производительность и смогла обеспечить удобство рабочих процессов. Миграция виртуальных машин прошла штатно и не вызвала перебоев в работе. На базе VMmanager 6.0 был запущен сервис «Личный кабинет пассажира», благодаря которому горожане в круглосуточном режиме могут пополнять единые электронные билеты и отслеживать историю поездок на общественном транспорте, совершенных после регистрации.

«Востребованность нашего программного обеспечения в ведущих отраслях промышленности, в том числе и транспортной, говорит о высоком уровне его технологичности. ГКУ «Организатор перевозок» убедился в этом, внедрив в ИТ-инфраструктуру интеллектуальных транспортных систем продукты «Группы Астра» — ОС Astra Linux и масштабируемую платформу серверной виртуализации VMmanager. С таким программным стеком при нашей технической поддержке безопасность и комфорт городского общественного транспорта будут всегда под контролем», — сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

«Внедрение продукта VMmanager в ИТ-инфраструктуру СПб ГКУ «Организатор перевозок» позволило создать масштабируемую и отказоустойчивую среду виртуализации, обеспечивая комфорт и безопасность городского общественного транспорта. Мы гордимся тем, что наши продукты находят все большее применение в ведущих отраслях промышленности, включая транспортную, и помогают развивать цифровизацию в России», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

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ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» — это многофункциональная некоммерческая структура в составе транспортной системы Санкт-Петербурга. Учреждение отвечает за оптимизацию управления, регулирование и контроль на городском пассажирском транспорте, улучшение качества обслуживания пассажиров, внедряя высокотехнологичные разработки в свою ИТ-инфраструктуру.