«Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил заказчикам более 100 IP-KVM-коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается на основе отечественных комплектующих и поставляется на объекты нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

IP-KVM (keyboard, video, mouse – «клавиатура, видео, мышь») коммутатор предоставляет полнофункциональный доступ к удаленному оборудованию: позволяет выполнять удаленное включение и выключение, перезагрузку, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Новая аппаратура обеспечивает управление удаленным оборудованием через веб-интерфейс, таким образом установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей. Функционал коммутатора может быть расширен за счет установки дополнительных программных модулей, а ПО устройства способно обновляться дистанционно без подключения к Интернету в автоматизированном режиме.

IP-KVM коммутатор разработан и серийно выпускается НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»).

«Серийное производство новых IP-KVM-коммутаторов стартовало в прошлом году, и уже сейчас можно сказать, что оборудование востребовано рынком, в особенности крупными российскими компаниями. Специалистами нашего предприятия были созданы как аппаратная, так и программная составляющие решения. Операционная система IP-KVM-коммутатора включена в реестр отечественного ПО. Глубокая локализация аппаратуры позволила нам решить сразу ряд важных задач: снижение зависимости от иностранных вендоров, сокращение расходов на обслуживание и расширение возможностей технической поддержки, а главное – повышение доступности и безопасности работы наших устройств», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.