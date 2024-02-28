Новый этап сотрудничества: как Lazurit и AXELOT совместно автоматизировали распределительный центр в Софьино

Lazurit продолжает развивать логистику вместе с AXELOT, автоматизирован еще один склад компании, на этот раз в Софьино. Об этом CNews сообщили представители AXELOT.

ООО «Торговый дом «Лазурит» — крупнейшая в России федеральная сеть по продаже мебели. У компании 100 тыс. кв.м торговых площадей, более 500 магазинов в 170 городах страны от Владивостока до Калининграда. Ассортимент представленной продукции постоянно растет и пополняется новыми моделями.

ТД «Лазурит» активно работает над развитием бизнеса и осваивает рынок интернет-торговли, при этом выделяясь среди конкурентов оказанием услуг самого высокого качества, и стремится сократить сроки доставки мебели своим клиентам.

Для реализации своих планов ТД «Лазурит» решил инвестировать в новый складской комплекс класса «А» в Софьино, который сможет обеспечить необходимые скорость и точность складских процессов при оптимальных затратах на складскую логистику. Кроме того, новый склад будет выполнять функцию федерального распределительного центра и обеспечивать продукцией региональные склады. ТД «Лазурит» уже использует AXELOT WMS на одном из своих складов и убедился в ее эффективности. Поэтому для работы над новым проектом руководство компании пригласило именно специалистов AXELOT.

Сотрудничество ТД «Лазурит» и AXELOT над созданием нового современного складского комплекса началось еще на этапе строительства. Для того, чтобы составить план взаиморасположения технических зон на новом складском комплексе и составить рекомендации по организации процессов, специалисты AXELOT ориентировались на ранее автоматизированный склад. В то же время началась работа и над проектированием макета системы управления складом, в основу которого также лег функционал уже введенного в эксплуатацию решения от AXELOT.

Площадь нового складского комплекса в Софьино — 19 тыс. кв.м. Для его автоматизации использовалась разработанная для предыдущего проекта конфигурация AXELOT WMS, но так как бизнес-процессы на новом складском комплексе несколько отличаются, специалисты AXELOT настроили дополнительную функциональность и алгоритмы.

Примечательно, что, так как проектная команда со стороны ТД «Лазурит» на момент проекта уже хорошо изучила AXELOT WMS, часть функционала заказчик реализовал в системе самостоятельно, после чего аналитики AXELOT провели аудит и убедились в корректности изменений, внесенных в логику работы системы.

Из нововведений для ТД «Лазурит» — в AXELOT WMS появилось автоматическое планирование размещения принятого товара в первую очередь в ту же секцию, в которой уже лежит товар того же типа, что и планируемый к размещению. При этом WMS учитывает правила совместимости товаров и правила распределения между зонами хранения и отбора.

Были оптимизированы некоторые автоматизированные бизнес-процессы, например, изменено правило расчета срока годности товара, упрощены правила приема для некоторых товарных групп, а также добавлена печать упаковочного листа после контроля отгрузки товара по составу.

Интеграционное решение на базе DATAREON ESB было спроектировано и запущено во время предыдущего совместного проекта, и оно же использовалось для интеграции AXELOT WMS с информационной системой складского хозяйства ТД «Лазурит» в Софьино.

Использование готовой конфигураций WMS и готового интеграционного решения позволило проектной команде сократить общее время проекта автоматизации склада.

Участие специалистов AXELOT в проекте создания складского комплекса с самых первых этапов позволило комплексно подойти к задаче автоматизации с учетом составленных ранее рекомендаций по организации хранения и созданию универсальных бизнес-процессов. Так, например, реализация предложений по использованию одной типовой конфигурации для всех линий стеллажей склада, а также организации зоны хранения высокооборачиваемых позиций в первых секциях каждого стеллажа в непосредственной близости от ворот позволила достичь равномерного распределения товарных потоков, сократить холостые пробеги техники и пересечения техники в стеллажных рядах. На складе создана гибкая система хранения, благодаря которой поддерживается высокая скорость выполнения операций независимо от пиковых нагрузок.

Внедрение AXELOT WMS на складской комплекс ТД «Лазурит» в Софьино гарантирует высокую скорость выполнения операций и контроль операций склада в режиме реального времени. Специалисты ТД «Лазурит» — уверенные пользователи AXELOT WMS, они знают, на что система способна, и используют систему управления складом как инструмент для оптимизации работы склада и повышения его эффективности.