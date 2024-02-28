Максимальная надежность: «Ростелеком» внедрил новейшую модель управления сетевой инфраструктурой

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустил в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом по созданию принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет синхронно функционировать с запущенным в прошлом году ЦУМС-Запад — вместе эти объекты обеспечат гарантированно высокую надежность связи для всей страны.