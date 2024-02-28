«КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group

Команда ГК «КОРУС Консалтинг» за три месяца внедрила платформу K-Team для компании Level Group. Решение помогло формализовать и оцифровать рутинные процессы организации, наладить внутреннюю коммуникацию и повысить вовлеченность сотрудников в корпоративную культуру.

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 застройщиков Старой Москвы по объёму выручки. В штате более 1 000 сотрудников.

До перехода на решение K-Team в компании был интранет собственной разработки на базе 1С-Битрикс. Он был сильно кастомизирован, поэтому со временем стали появляться сложности с добавлением новой информации, также отсутствовали нужные сервисы и возможность их создать. Руководство решило перенести процессы на новую, более гибкую и современную платформу. После оценки стоимости, сроков внедрения и функциональных возможностей, компания выбрала интранет-платформу K-Team от «КОРУС Консалтинг» на базе привычного «1С-Битрикс24».

На первом этапе выполнили базовое внедрение портала, в которое вошли самые востребованные модули: личный кабинет сотрудника, новости, организационная структура, телефонный справочник, дни рождения и другие. Далее настроили интеграции с Active Directory и 1С для передачи согласованных отпусков, а также доработали процессы утверждения заявок и планирования графика отпусков. Внедрили конструктор страниц – теперь можно быстро и легко наполнять контентом портал в современном дизайне. Реализовали в Портале бизнес-процессы для автоматизации работы с кандидатами, что позволяет создавать заявки на вакансии и переводы, отслеживать заявки и менять их стадии. В компании есть ежегодная внутренняя премия «Level-awards», на которой награждают сотрудников за успешные проекты. Создали отдельный раздел на портале с историей премии, где в хронологическом порядке отображаются все награжденные. А чтобы держать руку на пульсе, следить за планом продаж и его прогрессом, добавили специальный виджет на главной странице, который в онлайн режиме показывает процент выполнения плана.

В результате внедрения удалось формализовать и оцифровать рутинные процессы компании. Сотрудники уже активно пользуются порталом – согласовывают графики отпусков и оформляют переводы. Новый интранет стал единым рабочим и информационным пространством, объединившим всех сотрудников.

Компания планирует развивать функциональность – внедрить геймификацию и расширить возможности предоставления корпоративных сервисов и услуг.

«Важным фактором успеха стала высокая вовлеченность в проект команды заказчика, которая оперативно выполнила блок работ на своей стороне и помогла создать действительно удобный продукт для своих сотрудников», — Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов «КОРУС Консалтинг».

«Главная ценность Level Group – люди. Для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно и легко могли получить доступ к нужной информации. Работа над проектом еще идет, но мы уже видим результат наших решений – уменьшились потери рабочего времени сотрудников на рутинные задачи и выросло число доступных корпоративных сервисов», — говорит Алексей Холуянов, бизнес-аналитик Level Group.