Интеграционное решение Datareon в «Тульском молочном комбинате»

АО «Тульский молочный комбинат» – предприятие пищевой промышленности Тульской области. Комбинат производит молочную продукцию под торговыми марками «Бежин луг», «Тульское молоко», «ENDORF».

Предпосылки внедрения

Выбор решения Datareon был связан с другим проектом автоматизации. «Тульский молочный комбинат» сотрудничал с компанией Axelot, постоянным партнером Datareon, в рамках проекта комплексной автоматизации логистики – внедрения WMS и TMS систем, которые нужно было интегрировать в информационный контур предприятия. Именно Axelot предложил использовать партнерское решение Datareon ESB для интеграции систем и выполнил его внедрение. Об этом CNews сообщили представители Datareon.

У «Тульского молочного комбината» исторически сложившийся разрозненный информационный контур, в который входят общая корпоративная система и отдельный производственный контур, потом к ним добавились решения для управления логистикой.

До внедрения шины предприятие использовало отдельные службы для передачи данных, которые создавались для той или иной системы. Также использовались различные варианты файлового обмена — начиная от нерегламентированного задания и заканчивая полуавтоматической выгрузкой, когда пользователь со своей стороны выгружает файлы для обмена, а далее специальная служба обрабатывает их и перемещает в систему-источник. И таких особенностей было достаточно много. Так как централизованно управлять обменом с учетом всех имеющихся особенностей без специального инструмента было невозможно, руководство предприятия решило принять предложенное интеграционное решение, чтобы унифицировать процессы управления информационными потоками.

Несмотря на то, шина данных была предложена партнером, предприятию было важно, чтобы интеграционное решение, в первую очередь, обеспечило стабильный и надежный обмен.

«Ранее мы использовали либо процедурный, либо файловый обмен данными между системами. Эти механизмы зачастую создавали проблемы – взаимные блокировки при обращении напрямую к базам данных и т. п., – отметил Алексей Забельников, начальник отдела ИТ «Тульского молочного комбината». — Мы решили принять предложенное решение. Несмотря на то, что фактически мы его не выбирали, я могу сказать точно, что на момент внедрения (2019 г.) аналогов Datareon ESB на рынке не было».

Ход проекта

Внедрение Datareon ESB шло параллельно с внедрением WMS и TMS. Изначально шина использовалась в качестве транспорта обмена данными между корпоративной системой и системами управления логистикой. Со временем интеграционный контур начал развиваться. Под управление Datareon ESB перешел обмен данными внутри старого операционного контура для управления производством, который постепенно выводится из использования, и непосредственно внутри производственного контура. Кроме того, сейчас «Тульский молочный комбинат» ведет работу по переходу на «1С:ERP», которая станет основной корпоративной системой предприятия, поэтому решение «1С» теперь также включено в интеграционный контур.

На данный момент интегрированы: «1C:ERP», «1C:MES», Axelot TMS, текущая корпоративная система «ИС-Про» на базе MS SQL, оперативный производственный контур ISCRA Framework (в процессе вывода из использования).

Результаты проекта

Из особенностей использования Datareon ESB ИТ-отдел «Тульского молочного комбината» отмечает гарантированную доставку сообщений и детальное логирование процесса передачи данных, которое позволяет отследить, по какому маршруту отправлено сообщение и, в случае сбоя, быстро найти источник проблемы.

«Сама по себе маршрутизация и возможность из одного источника отправить пакет с данным в несколько систем одновременно, при этом каждая система «приемник» возьмет для себя только необходимую для нее информацию — довольно-таки удобный механизм. На этапе тестирования, когда добавляются в интеграционный контур те или иные новые данные, есть возможность «вручную» запустить их по маршруту, чтобы посмотреть, где там будет ошибка, если она есть. Это очень удобно», — сказал Алексей Забельников, начальник отдела ИТ «Тульского молочного комбината».

Гарантированная доставка сообщений помогает предприятию обеспечивать стабильность бизнес-процессов, даже при условии влияния «человеческого фактора» или, например, временной недоступности системы для которой предназначены передаваемая информация. Пакеты сохраняются в шине и в полном объеме доставляются адресатам после возобновления работоспособности без необходимости повторной выгрузки.

ИТ-отделу «Тульского молочного комбината» удалось найти и нештатное применение шины – в качестве своеобразного дублирования значимых пакетов в виде файлов, которые сохраняются на диск и позволяют при необходимости отследить, был пакет в системе или нет, даже не обращаясь к журналам логирования. Эта возможность ускоряет принятие решений в тех или иных ситуациях.

В целом, процесс обмена данными между системами предприятия стал более управляемым, поэтому ИТ-отдел комбината сейчас стремится максимально перевести интеграционные потоки под управление Datareon ESB. Когда процесс замены ключевых систем завершится, в сухом остатке предприятие получит простой и надежный интеграционный контур, в котором будет присутствовать мастер-система (ERP), которая будет отправлять и обмениваться данными с системами-приемниками исключительно через шину Datareon.

Планы и перспективы развития решения Datareon

Ключевая задача, которая сейчас стоит перед ИТ-отделом «Тульского молочного комбината» — это обновление Datareon ESB до актуального релиза. После – продолжить работу по унификации и упорядочиванию интеграционного контура.

Даже с учетом того, что в процессе перехода на новую корпоративную и производственную системы в ИТ-структуре «Тульского молочного комбината» образовался целый временный «клубок» обменов, именно решение Datareon позволяет им эффективно управлять. При помощи старых инструментов у предприятия решить эту задачу не получилось бы.

Вячеслав Жуйков, куратор проектов Axelot: «Единый логистический контур для управления логистикой по доставке готовой продукции и собственным подвижным составом предприятия, созданный на базе Axelot TMS, с помощью Datareon ESB стал неотъемлемой функциональной частью ИТ-ландшафта компании. Предприятие получило инструмент и уже активно развивает интеграционный контур предприятия на базе продукта от компании Datareon».