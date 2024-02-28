ГК Softline внедрила систему контроля привязи при работе на высоте для компании «СибурТюменьГаз»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела внедрение системы, которая контролирует наличие страховочной привязи при выполнении работ на высоте. Это позволило компании «СибурТюменьГаз» при помощи IoT-технологий автоматизировать процесс обеспечения безопасности сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«СибурТюменьГаз» является дочерним предприятием СИБУРа, которое объединяет газоперерабатывающие мощности компании. Увидев презентацию решений Softline для модернизации промышленности, компания обратилась к команде Softline Digital за помощью во внедрении системы контроля высотных работ.

Это решение потребовалось заказчику в связи со спецификой деятельности. Сотрудники «СибурТюменьГаза» регулярно работают на возвышенностях — эстакадах, размещенных над цистернами, в которые наливаются нефтепродукты. Для соблюдения техники безопасности на таких объектах используются специальные привязи, позволяющие избежать падения сотрудника с высоты. Чтобы исключить случаи халатности и невнимательности, заказчик решил автоматизировать контроль наличия на сотрудниках страховочного оборудования.

Первым этапом проекта стало проведение пилотного тестирования. Команда Softline Digital провела обследование объекта и развернула систему для демонстрации возможностей решения, его программной и инфраструктурной архитектуры. Она базируется на технологии промышленного «интернета вещей»: Bluetooth-маяках и сети LoRaWAN. Функциональные возможности системы позволяют «увидеть», что сотрудник находится на эстакаде, и определить, пристегнут ли он к страховочной привязи.

После тестового этапа сотрудники Softline Digital приступили к полноценному внедрению с учетом дополнительных пожеланий заказчика. Так, была сделана интеграция с АСУТП клиента (автоматизированной системой управления технологическим процессом). Это позволило полностью автоматизировать контроль безопасности: система фиксирует факт нахождения человека на высоте, но не опустит мостик для перехода на цистерну, пока сотрудник не пристегнет страховку.

Для реализации проекта команда Softline Digital подобрала специальное оборудование во взрывозащищенных корпусах, необходимых для работы на объектах, где есть риски возгорания.

«Предложенное решение является уникальным на российском рынке. Наши архитекторы разработали его специально под заказчика с учетом всех нужд и требований. При этом мы использовали ряд наработок, имевшихся у команды ранее, что позволило существенно ускорить реализацию проекта. Кроме того, всю интеграцию мы выполняли и тестировали в своем офисе, поэтому запуск системы на территории предприятия занял всего одну неделю», — сказал Антон Салин, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

«Специалисты Softline Digital сумели внедрить рабочее решение в крайне сжатые сроки — всего за два месяца. В ходе проекта сотрудники показали высокий профессионализм, гибкость и отзывчивость, поэтому мы непременно продолжим наше сотрудничество. В будущем уже запланировано внедрение и распространение аналогичного решения на другие подразделения холдинга СИБУР», — отметил Сергей Паначевный, главный метролог «СибурТюменьГаз».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей.

В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.