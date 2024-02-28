«Диасофт» разработал программный продукт для автоматизации обработки платежных реестров «РОСИНКАС»

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Обработка платежных реестров РОСИНКАС». Продукт позволяет автоматизировать электронный обмен документами с объединением «РОСИНКАС», загружать и обрабатывать списки на зачисление проинкассированных сумм на счета получателей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные функции продукта: автоматическое и ручное квитование списка на зачисление с платежным документом (централизованным платежом), поступившим от «РОСИНКАС»; форматно-логический контроль загруженных файлов; контроль реквизитов получателей платежей, наличия счета получателя перед формированием платежных документов; формирование исходящих уведомлений в адрес организации «РОСИНКАС» с результатом обработки поступившего реестра платежей; контроль и мониторинг статуса обработки загруженного платежного реестра, записей реестра и платежных документов на зачисление.

«Обработка платежных реестров РОСИНКАС» помогает сократить трудозатраты на выполнение операций по зачислению денежных средств на счета клиентов банка.

Продукт разработан в микросервисной архитектуре, встраивается в любой ИТ-ландшафт банка и интегрируется с системой расчетов.

«Обработка платежных реестров РОСИНКАС» входит в состав платформы развития Digital Q.Corporate, зарегистрированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД (№ 18335 от 2 августа 2023 г.).