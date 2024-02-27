Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть

Столичные предприятия, которые производят компьютерную технику, оптику и электронику, нарастили в 2023 г. объемы выпуска продукции более чем на 25,2%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что объем производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год вырос на 18,5%.

«Столица продолжает демонстрировать высокие темпы промышленного роста. Так, за 2023 г. объем производства высокотехнологичной продукции вырос на 25,2% по сравнению с 2022 г. Также компании на 16,8% увеличили объем поставок продукции заказчикам. Динамичный рост обусловлен в том числе активной помощью города. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил одному из ведущих производителей высокоскоростных оптических трансиверов финансовую поддержку в виде льготного инвесткредита. Программа позволит предприятию закупить 50 единиц оборудования», — сказал Владимир Ефимов.

Широкое применение продукция московских предприятий находит в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и многих других отраслях.

«Выпуском компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний. Они производят компьютеры, вычислительные машины, программно-аппаратные комплексы, полупроводниковые приборы и прочие изделия. Столичные промышленники продолжают наращивать производственные мощности. Например, Московский инженерный центр, выпускающий автоматизированные системы контроля, за 2023 г. изготовил около 5,5 тыс. изделий, что на 28% больше по сравнению с 2022 г.», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Другой производитель — компания «АТБ Электроника» в 2023 г. представила линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Устройства могут работать в двух температурных диапазонах — от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов по Цельсию. Они позволяют контролировать и настраивать интерактивные панели и системы, а также собирать и отправлять информацию на производственные объекты.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.