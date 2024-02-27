В Сургуте появились новые станции связи с поддержкой LTE

Объекты, введенные в эксплуатацию «МегаФоном», обеспечивают устойчивый сигнал и высокие скорости мобильного интернета для более чем 70 тыс. жителей четырех густонаселенных микрорайонов, а также для юных югорских футболистов и гостей популярного Крылов парка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил сеть 4G в новом ЖК Булгаков и близлежащих кварталах восточной части города, а также в микрорайонах 40, 41, 44 в Северном жилом районе. Это локации с высотной застройкой и значимыми социальными объектами. В 40 микрорайоне находится детская футбольная школа «Юниор» и одно из самых больших в Сургуте общеобразовательных учреждений. Здесь же расположен и парк имени Ивана Крылова. Рекреационная зона с арт-объектами по тематике произведений знаменитого баснописца, с интерактивными табло, спортивными и игровыми площадками – популярное место отдыха сургутян и гостей Югры.

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование, чтобы равномерно распределить нагрузку между базовыми станциями, сделать сигнал более стабильным и увеличить скорость интернета в смартфонах абонентов до 150 Мбит /с в максимальных значениях. Этого более чем достаточно для просмотра фильмов в высоком качестве, ведения онлайн трансляций, комфортного общения в соцсетях и мессенджерах.

Базовые станции оператора работают в трех частотных диапазонах, что обеспечивает одновременно широкую зону покрытия и глубокое проникновение сигнала внутрь высокоэтажных строений. Такой подход важен, чтобы предоставить комфортное качество мобильной связи на нижних этажах жилых объектов и на прилегающей территории – в парковочных зонах и на спортивных площадках.

Ежедневно через новые базовые станции передается около 2 млн МБ, что сопоставимо с более чем 4 тыс. часов видеозвонков в мессенджере. Четверть от всего трафика приходится на гостей самого крупного города Югры. Кроме самих сургутян наиболее интернет-активными в этих локациях стали абоненты с Ямала, из Московской и Тюменской областей, Барнаула и Уфы.

«В настоящее время более 98% трафика передачи данных в Югре проходит через сеть 4G. Югорчане все активней используют самые современные гаджеты. Доля устройств, не поддерживающих сеть четвертого поколения, становится все меньше и уже составляет менее 1%. С помощью инструментов big data мы анализируем нагрузку на телеком-объектах и оперативно принимаем меры по модернизации и установке нового оборудования, чтобы обеспечить северян связью и высокоскоростным интернетом на всей территории региона», – сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.