Учет и контроль отпуска топлива впервые реализованы на мобильных заправщиках с помощью системы «АйТи-Ойл»

На базе системы «АйТи-Ойл» (разработка одноименной компании) впервые реализован учет топлива на автомобильном топливозаправщике (АТЗ). Комплексное решение включает топливную установку «Топаз-810» и систему идентификации транспортных средств (ТС) на основе бесконтактных карт и терминала ТС-002Ex. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи-Ойл».

Вместе с системой «АйТи-Ойл» решение также обеспечивает отпуск топлива для корпоративных ТС и может использоваться в формате передвижной мобильной АЗС при работе в труднодоступной местности.

По результатам нескольких месяцев работы решение было апробировано в сети АЗС «Движение».

Созданный комплекс будет востребован на строительных площадках и объектах по добыче ресурсов, так как позволяет не отрывать от выполнения задач строительную и другую тяжелую технику.

Фото: АйТи-Ойл Учет и контроль отпуска топлива впервые реализованы на мобильных заправщиках с помощью системы «АйТи-Ойл»

«Мобильные заправщики открывают новые возможности для развития бизнеса, в котором используются транспортные средства. Они также могут выступать новым каналом продаж с высоким сервисом для корпоративных клиентов и простых потребителей. Реализуемое таким образом топливо теперь можно учитывать и контролировать, исключая ошибки персонала и нецелевое использование нефтепродуктов. Совместно с сетью АЗС “Движение” мы создали решение, которое может применяться при управлении парком самой разной техники — от каршеринга в городе до бульдозеров на отдаленных объектах», — сказал генеральный директор ГК «АйТи-Ойл» Александр Федин.

Система «АйТи-Ойл» обеспечивает автоматизацию основных процессов АЗС любого формата. Она позволяет осуществлять учет нефтепродуктов, товаров и оказанных услуг. Поддерживает работу с топливораздаточными колонками, уровнемерами и стелами от поставщиков со всего мира.

Также компания «АйТи-Ойл» развивает мобильное приложение на iOS и Android, которое может быть выполнено в соответствии с фирменным стилем заказчика. Приложение «бесшовно» интегрируется с действующей в компании системой лояльности без необходимости перевыпуска карт. Приложение для сетей АЗС также выступает новым каналом коммуникации с клиентами.

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«АйТи-Ойл» — разработчик решений для управления сетями АЗС и нефтебазами. Компания внедряет и обслуживает системы в топливном ритейле, а также реализует комплексные и консалтинговые проекты. Среди клиентов: «Газпром газомоторное топливо», сеть АЗС «Кузбасский Деловой Союз», сеть АЗС «Криогаз», сеть АЗС Аякс, НК «Альянс», «Башнефть», «ТНК-ВР», «Газпром нефть», «Татнефть», «Казмунайгаз».