Таджикистанская сеть «Амид» перевела кассы на Set Retail и повысила их надежность

В 2023 г. таджикистанский ритейлер «Амид» перешел на новое кассовое ПО Set Retail. Кассы стали более отказоустойчивыми, они больше не отключаются по «цепной реакции» при аварии. Также новое ПО стало первым шагом к внедрению автоматизированной оплаты через QR-код на кассах. Об этом CNews сообщили представители CSI.

«Амид» — один из лидеров таджикистанского продуктового ритейла, работающий с 2005 г. Основная часть супермаркетов сети расположена в Худжанде, втором по населению городе страны после Душанбе.

Раньше главной проблемой касс было отсутствие централизации и подверженность отказам. В каждом магазине работали отдельные товарные базы и кассы обращались только ним. Но если касса с мастер-базой отключалась и теряла связь, то весь магазин — а в некоторых из них по 10 кассовых узлов — прекращал работу. Кроме того, инженерам приходилось отдельно настраивать каждую кассу в супермаркетах.

Все эти факторы серьезно влияли на издержки торговой сети и качество обслуживания клиентов.

Поэтому в 2023 г. ритейлер решил перевести магазины на Set Retail от CSI. Также вендор выполнил доработку, связанную с автоматизацией оплаты по QR-коду, и провел интеграцию Set Retail 10 с ERP-системой «1С».

Теперь кассы «Амид» работают централизованно, они устойчивы к отказам, инженерам не нужно настраивать каждый узел вручную. А благодаря доработке торговая сеть сможет сразу же начать принимать автоматизированные платежи по QR-коду, когда будут налажены процессы с банками Таджикистана.

В дальнейшем торговая сеть рассматривает внедрение других продуктов CSI: кассовое оборудование, систему кэш-контроля из арсенала Set Prisma, модуль для весов Set Scales Centrum.

Андрей Окишев, руководитель проекта, CSI: «Наша команда успешно выполнила запросы сети, принимая во внимание все законодательные и бизнес-требования. Мы уделили внимание уникальным особенностям Таджикистана, связанным с оплатой покупок через единый QR-код. В результате нашей работы удалось не только внедрить новое кассовое программное обеспечение, но улучшить ряд бизнес-процессов ритейлера. Вместе с “Амид” мы готовы трансформировать розничную торговлю и продолжать воплощать амбициозные идеи сети в реальность. А наши продукты уже готовы к масштабному развитию бизнеса и внедрению инноваций».

Афзал Исаков, ИТ-директор «Амид»: «После перехода на Set Retail 10 кассы стали работать быстрее и без аварий. Доступ к информации о товарах больше не зависит от локальных товарных баз. Все это помогает нам качественнее обслуживать покупателей. В наших ближайших планах — введение автоматизации оплаты по QR-кодам, что станет возможным с доработкой от CSI. Совместно мы продолжим развивать и совершенствовать кассовую систему торговой сети».