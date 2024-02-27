Российский ИТ-вендор «Инферит» выводит на рынок новые линейки СХД для корпоративного сегмента

Российский вендор «Инферит», специализирующийся на разработке и производстве компьютерного оборудования и ПО, представил новые линейки корпоративных систем хранения данных (СХД). Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

«Инферит HS4240» — унифицированная система хранения данных нового поколения в форм-факторе 4U, разработанная «Инферит Техника» на основе технологии программно-определяемого хранилища данных (Software-Defined Storage, SDS) с поддержкой широкого спектра протоколов, включая FC, iSCSI, SMB, NFS, S3. Система масштабируется до 2000 накопителей SSD/HDD и обеспечивает производительность благодаря двум 12-ядерным процессорам. Обеспечивает эффективный многопротокольный доступ к данным SAN на уровне блоков, файлов NAS и объектов S3, поддерживает гетерогенные сети FC и IP. HS4240 позволяет администраторам легко управлять общим объемом пула, быстро и экономично наращивать емкость и распределять ее в соответствии с потребностями пользователей.

«Инферит» FS2240 и FS2241 — All-flash СХД корпоративного уровня в форм-факторе 2U. Системы хранения данных построены на высокопроизводительной, надёжной, гибкой и экономически эффективной платформе управления данными, разработанной «Инферит». СХД подходит для централизованного управления различными бизнес-нагрузками. Инферит FS поддерживает протоколы iSCSI, FC, NFS, CIFS и другие, а также все необходимые приложения для хранения и обработки структурированных и неструктурированных данных. Ключевые компоненты имеют симметричную модульную конструкцию с полным резервированием, включая контроллеры, каналы ввода/вывода, вентиляторы, источники питания и так далее, что позволяет обеспечить непрерывное обслуживание данных на предприятии.

«Инферит FS» устанавливаются в стандартный серверный шкаф 2U, при этом обеспечивают подключение до 24 твердотельных накопителей SAS SSD емкостью до 16 Тбайт каждый с возможностью масштабирования до 2048 накопителей.

Работают на 8-ядерных процессорах с частотой 3.2 ГГц. Поддерживают подключение накопителей по высокоскоростному интерфейсу SAS 12 Гбит/с. Совместимы с различными типами накопителей: SAS SSD, SAS HDD, NL-SAS HDD.

Все СХД работают под управлением популярных ОС на базе Windows и Linux. Поддерживают OpenStack, VMware, Hyper-V, Docker, Kubernetes и другие гетерогенные облачные вычислительные платформы.

«Инферит» также предлагает клиентам серверы Inferit RS208, на базе которых возможно создание отказоустойчивой высокопроизводительной программно-определяемой СХД. Inferit RS208 — гибридные серверы хранения данных в форм-факторе 2U. Модель может быть использована для направлений бизнеса, в которых есть потребность для произведения высокоинтенсивных вычислений. Фронтальная панель вмещает до 8 2,5/3,5-дюймовых дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены, 4 из них имеют поддержку NVMe интерфейса; на задней панели расположены два 2,5-дюймовых отсека для твердотельных накопителей SAS/SATA с возможностью горячей замены; внутри корпуса — четыре 2,5-дюймовых отсека для SSD накопителей, один из которых можно заменить оптическим дисководом.

По словам представителя «Инферит Техника», новые СХД ориентированы в первую очередь на российских заказчиков из госсектора и бизнеса, которым нужны высокопроизводительные, отказоустойчивые и безопасные корпоративные хранилища на российской компонентной базе.

«Мы рады представить российскому бизнесу новые линейки отечественных систем хранения данных, разработанные нашими инженерами на базе передовых технологий, — сказал Иван Маруков, руководитель направления СХД вендора «Инферит». — Линейки "Инферит HS" и "Инферит FS" ориентированы в первую очередь на корпоративный сегмент — коммерческие предприятия, которым нужны мощные, отказоустойчивые и безопасные хранилища больших объемов данных для решения бизнес-задач. Мы продолжаем развивать партнерскую сеть и укреплять сотрудничество с разработчиками программного обеспечения — мы уверены, что наши продукты позволят российскому ИТ полностью отказаться от импортных СХД в пользу отечественных разработок».

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«Инферит Техника» — подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерного и серверного оборудования. Мощность производства составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год. Завод выпускает также компоненты — материнские платы и платы оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Моноблоки и системные блоки включены в Реестр отечественного оборудования Минпромторга РФ.

«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.