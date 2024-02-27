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«Росэлектроника» разработала тепловизионную камеру для работы при экстремальных температурах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новое поколение термостойких тепловизионных систем, способных работать при экстремальных температурах до 1800 градусов Цельсия. Оборудование может использоваться для контроля за процессами плавления, в том числе ряда тугоплавких металлов – например, нержавеющей стали. Аппаратура уже прошла испытания, поставки планируется начать до конца 2024 г.

Модернизированная система видеонаблюдения разработана входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения. В ее состав входит жаростойкая камера нового поколения с тепловизором собственной разработки предприятия. Он позволил поднять пиковую температуру применения камеры с 1600 до 1800 градусов и отказаться от закупки иностранных аналогов. Также при модернизации камера получила обновленную систему воздушного и водяного охлаждения.

Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей. В случае возникновения нештатной ситуации, например, отключение воды, подачи воздуха или питания, включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны.

«Мы уже испытали новое оборудование на одном из металлургических комбинатов и полностью подтвердили заложенные в техническом задании и предъявляемые заказчиками требования к изделию. В настоящий момент завершаются работы по сертификации, после чего предприятие будет готово к первым поставкам. Помимо металлургии, такое оборудование может использоваться на химических и стекольных производствах», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

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