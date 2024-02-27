МТС расширила сеть домашнего интернета в Уссурийске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении очередного этапа строительства сети фиксированной связи в Уссурийске. Всего доступ к высокоскоростному домашнему интернету, IPTV и цифровым сервисам экосистемы МТС получили более 32 тыс. семей второго по величине города Приморья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря новому этапу строительства сетей фиксированной связи МТС, высокоскоростной интернет пришел еще почти в 1600 квартир Уссурийска. Так, подключить домашний интернет теперь могут жители улиц Бирюкова, Крестьянская, Приморская, Андрея Кушнира, Комсомольская, Нахимова, Островского, Афанасьева, Комарова, Выгонная.

Кроме домашнего интернета, уссурийцы получили доступ к IPTV - телевидению с функцией «управления временем». Теперь у абонентов появилась возможность выбора технологии подключения ТВ - по кабелю или с помощью приставки для IPTV. Такой подход позволяет использовать имеющиеся в квартире провода, не заводя новые.

«Развитие инфраструктуры как мобильной, так и фиксированной сети связи в Уссурийске - один из приоритетов нашей работы. В «городе тигра» мы стабильно наблюдаем высокий спрос на цифровые сервисы. Теперь уссурийцы смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, отслеживать статусы заявлений на портале «Госуслуг», смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать. Высокоскоростной домашний интернет также позволит подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения. Все это повышает качество жизни и делает многоэтажные дома более комфортными», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.