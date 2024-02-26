CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

VK применит генеративный искусственный интеллект в своих сервисах

Новые возможности, использующие искусственный интеллект, появились в «Почте», «Облаке», «Заметках» и «Календаре Mail.ru». Об этом CNews сообщили представители VK.

Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи – помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами.

Что изменилось в продуктах VK

В «Почте Mail.ru» нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли — это сэкономит время на прочтении длинных сообщений. Новая технология обрабатывает большие письма и выдает их краткое описание с главными мыслями.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей.

«Календарь» поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.

Попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователю поступит письмо с инструкцией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV

«Мы быстро подключили SIEM и сразу увидели скрытые риски»

SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще