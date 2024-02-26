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В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают серийный выпуск досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта

Компания «Диагностика-М», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступает к серийному производству досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта. В планах предприятия в течение 2024 г. оснастить нейросетью все выпускаемые модели интроскопов конвейерного типа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Досмотровый интроскоп — это рентгено-телевизионная установка, которая сканирует грузы и багаж на наличие опасных и запрещенных предметов. Их используют на вокзалах, в аэропортах, пограничных зонах и иных местах массового скопления людей.

«Предприятие является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2019 г. Этот статус дает значительные налоговые льготы и позволяет инвестировать вырученные средства в собственное развитие. Так, за время работы компания уже вложила около 350 миллионов рублей в расширение и модернизацию продукции. В этом году резидент запускает в серийное производство досмотровые интроскопы, оснащенные системой искусственного интеллекта. Нейросеть, которую создали специалисты предприятия, может распознавать опасные и запрещенные предметы не только целиком, но и в виде их отдельных фрагментов в любых ракурсах», — сказал Владислав Овчинский.​​​​​​​

Первые модели установок, дополненные ИИ, предприятие вывело на рынок весной 2023 г. «Умные» интроскопы уже прошли тестовую эксплуатацию и подтвердили заявленные характеристики. Сейчас их используют на транспортных и многих других стратегических объектах страны. ​​​​​​​

«Пять лет назад компания приступила к разработке специализированной нейросети, призванной значительно повысить эффективность современного досмотрового оборудования. Это программное обеспечение внесено в реестр российского ПО Минцифры России. Уровень локализации изделий, в которые резидент вложил свой интеллектуальный потенциал и материальные ресурсы, достигает 100%», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. ​​​​​​​

По словам генерального директора предприятия Павла Лебедева, компания разработала уникальный алгоритм обнаружения опасных и запрещенных предметов на основе более пяти миллионов реальных рентгеновских изображений, полученных с помощью интроскопов собственного производства, используемых для досмотра багажа на российских транспортных объектах. Эта технология открыла новые возможности в сфере безопасности — устройство определяет не только очертания опасных предметов в багаже, но и их структуру, что позволяет четко отличать опасные и запрещенные объекты от их реалистичных макетов. Такая опция ПО интроскопов не имеет аналогов. Учитывая интерес рынка к новому продукту, было решено сделать нейросеть стандартным программным обеспечением для всех выпускаемых компанией установок серии ТС-СКАН.​​​​​​​

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для комплексного развития города расширяется использование технологий искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства.​​​​​​​

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ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.

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