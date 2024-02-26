В Ленобласти внедрена цифровая форма социальной услуги по санаторно-курортному лечению

В Ленинградской области по инициативе комитета цифрового развития Ленинградской области запущен новый сервис «N3.Электронные сертификаты на санаторно-курортное обслуживание». Разработчиком решения выступила «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»).

Санаторно-курортное лечение по бесплатному социальному сертификату ежегодно получают несколько сотен трудоспособных жителей региона. Эта государственная услуга адресована пациентам, которым после выписки из стационара необходимо продолжить лечение в условиях санатория. Решение о направлении на санаторно-курортное лечение в таких случаях принимает врачебная комиссия.

Александр Клечиков, заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области, сказал: «Ленинградская область стала первым субъектом Российской Федерации, который реализовал предоставление санаторно-курортного лечения в формате электронного социального сертификата. Исполнители государственной услуги могут авторизоваться в личном кабинете с помощью ЕСИА, кроме того, обеспечивается обмен сведениями, данными, медицинской документацией между личными кабинетами участников оказания услуги и региональной системой ЕГИСЗ ЛО. В этом году отдельным категориям трудоспособных жителей региона планируется предоставить 780 таких электронных сертификатов. В планах по развитию сервиса – создание личного кабинета пациента на региональном портале с возможностью выбрать в том числе доступные даты заездов, а также проработка интеграции с внешними системами для автоматизации процессов отчетности».

Алексей Вальденберг, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области, отметил: «Государственная услуга в социальной сфере «санаторно-курортное лечение» предоставляется в рамках исполнения государственного социального заказа. Это важный инструмент, который помогает гражданам вернуться к активной жизни после серьезного лечения и в тех случаях, когда необходима реабилитация. Перевод услуги в электронную форму выполняется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области №639 «Об организации оказания государственной услуги в социальной сфере «санаторно-курортное лечение» в рамках исполнения государственного социального заказа в соответствии с социальным сертификатом», принятым в сентябре 2023 г. Новый сервис, развернутый в регионе командой «Нетрики Медицины», не просто облегчает работу медицинских учреждений и упрощает выдачу социальных сертификатов, но и помогает жителям области быстрее получать необходимое лечение».

Сервис «N3.Электронные сертификаты на санаторно-курортное обслуживание» обеспечивает документооборот между организациями, вовлеченными в предоставление социальной услуги. Это медицинские учреждения, которые направляют пациентов на лечение, санатории, принимающие пациентов по социальным сертификатам, а также орган управления здравоохранением региона – Комитет по здравоохранению Ленинградской области, согласующий оформленные в системе заявки.

В настоящее время сервис поддерживает три процесса документооборота. Первый – согласование социального сертификата, которое уполномоченный орган проводит на основании заявки от медицинской организации. После того, как сертификат сформирован и подписан электронной подписью, заявка на лечение передается в санаторий, а сам сертификат может быть выдан пациенту. Два других процесса позволяют санаториям подавать заявки на подключение к системе и на согласование тех услуг, которые они готовы оказывать по социальным сертификатам.

Новый сервис заработал в регионе в октябре 2023 г. Санатории, подключенные к системе, принимают пациентов по четырем профилям лечения: нарушение функций центральной нервной системы, органы дыхания нетуберкулезного характера, соматические заболевания, система кровообращения.

«Новое решение создано на основе универсальной платформы электронного документооборота, позволяющей автоматизировать самые разные процессы как в здравоохранении, так и в других прикладных областях. Благодаря такому подходу мы смогли разработать и внедрить сервис в сжатые сроки – примерно за месяц – и сократить финансовые затраты для заказчика, – сказал руководитель проектов команды «N3. Управление потоками» компании «Нетрика Медицина» Андрей Туркин. – Платформа электронного документооборота – наш внутренний технологический продукт, на базе которого уже созданы и успешно работают такие сервисы, как «N3.Телемедицинские консультации», «N3.Журнал отложенной записи» и другие. В текущем году мы пополним список разработок на базе платформы еще несколькими новыми решениями».

В этом году планируется дальнейшее развитие сервиса «N3.Электронные сертификаты на санаторно-курортное обслуживание».