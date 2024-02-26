Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН

В Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) состоялось официальное открытие суперкомпьютера «Сергей Годунов», получившего свое название в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Константиновиче Годунове. Официальная церемония прошла с участием академика-секретаря Отделения математических наук РАН Валерия Козлова и заместителя губернатора Новосибирской области по науке Ирины Мануйловой. Об этом CNews сообщили представители ГК РСК.

Монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы завершены специалистами группы компаний РСК в конце ноября 2023 г. Этот проект был выполнен в кратчайшие сроки – монтажные и пуско-наладочные работы были произведены за 3,5 недели. Его реализация стала возможной благодаря получению ИМ СО РАН гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих научных организаций, в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Фото: РСК Суперкомпьютер «Сергей Годунов» открыт в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН

И.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов отметил, что новый суперкомпьютер поможет существенно повысить эффективность научных исследований и будет способствовать развитию новых технологий.

«У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. На суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам, стоящим перед Россиецй, среди которых: вычислительная аэрогидродинамика и задачи оптимизации турбулентных течений с сопряженным теплообменом на основе технологий глубокого обучения и природоподобных алгоритмов; медицинская электроакустическая томография; моделирование эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов; моделирование и построение сценариев развития системы биосфера-экономика-социум с учетом безуглеродного и устойчивого развития и изменения климата; решение обратных задач геофизики прямым методом на основе подхода Гельфанда-Левитана-Крейна», — сказал он.

Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Академгородке Новосибирска и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию распространения эпидемий с учетом социальных, экономических и экологических процессов.

Новый отечественный суперкомпьютер создан на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения (38 ядер и базовая частота 2,4 ГГц в каждом). Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 Терафлопс (трлн операций в секунду). Разработчиками РСК предусмотрена возможность дальнейшего расширения суперкомпьютера «Сергей Годунов». В 2024 г. на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 Тфлопс.

Сергей Годунов – советский и российский математик с мировым именем, академик Российской академии наук. Работал в Институте математики имени С.Л. Соболева с 1980 г., с 1981 по 1983 гг. был заместителем директора, а с 1983 по 1986 гг. исполнял обязанности директора ИМ СО АН СССР, сменив руководителя института Сергея Соболева. Лауреат Ленинской премии (1959 г.), премии имени А.Н. Крылова АН СССР (1972 г.), премии имени М.А. Лаврентьева РАН (1993 г.), премии Фонда имени М.А. Лаврентьева (2005 г.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1975 гг.), «Знак Почета» (1954, 1981 гг.). В 2022 г. за выдающиеся результаты в области вычислительной математики С.К. Годунову присуждена Золотая медаль имени Леонарда Эйлера РАН.

Сергей Годунов – основоположник ряда новых научных направлений. Разработал эффективную разностную схему для решения уравнений газовой динамики — «схему Годунова», в основе которой — решение задачи о распаде произвольного разрыва. Схема Годунова и ее модификации активно используются при решении задач аэрогидродинамики. Вместе со своими учениками получил результаты по общей теории разностных схем и разработал алгоритмы с гарантированной точностью решения задач вычислительной линейной алгебры. Сергей Константинович скончался 15 июля 2023 г. на 94-м году жизни.

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Институт математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) — российское научное учреждение, один из мировых научных математических центров, крупнейший по числу сотрудников российский научно-исследовательский институт в области математики. Находится в Новосибирском Академгородке и имеет филиал в Омске.

Группа компаний РСК — российский разработчик и интегратор «полного цикла» инновационных сверхплотных, масштабируемых, энергоэффективных гиперконвергентных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных (ЦОД) и интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» на основе различных процессорных архитектур и передового жидкостного охлаждения, а также ряда собственных ноу-хау. РСК с 2018 г. является участником приоритетного проекта «Национальные чемпионы», реализуемым в России. Специалисты РСК имеют опыт разработки и внедрения интегрированного программного стека решений для повышения эффективности работы и прикладного использования суперкомпьютерных комплексов: от системного ПО до вертикально-ориентированных платформ на базе технологии облачных вычислений.