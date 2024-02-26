Столичный производитель оборудования для промышленной роботизации увеличил выпуск более чем в два раза

Московская компания «Интеллектуальные робот системы» в 2023 г. более чем вдвое нарастила выпуск оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Москва ежегодно укрепляет свои позиции на рынке инновационных технологий — сегодня каждое третье предприятие в городе относится к высокотехнологичным. Для них создан комфортный инвестклимат и разработан широкий набор инструментов поддержки, способствующий развитию. Например, в 2023 г. столичный производитель изготовил 325 устройств для автоматизации и роботизации технологических процессов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 г. Системы производителя сегодня применяются на 260 заводах в пяти регионах страны», — сказал Владислав Овчинский.

В ассортименте производителя более 20 решений. Это оборудование для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки и резки, напыления, дробеструйной обработки.

«Высокий темп роста поспособствовал увеличению вдвое числа рабочих мест. В планах также значительно увеличить объем выпускаемой продукции и осваивать новую номенклатуру оборудования. Мы активно работаем над развитием производственной базы предприятия», — сказал директор компании Антон Бычковский.

Сегодня в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.