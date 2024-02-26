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Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting

Уход западных вендоров ИБП и, как следствие, отсутствие их сервисных услуг и дефицит оригинальных запчастей большинство заказчиков называют главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полностью соответствует» западному. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

После ухода c российского рынка западных производителей ИБП — а их оборудование доминировало на таких критических объектах, как ЦОДы, — российские компании с помощью китайских поставщиков комплектующих оперативно насытили рынок схожими решениями, в том числе онлайновыми ИБП большой мощности. Но объем и уровень связанной с ИБП сервисной поддержки на данный момент существенно уступает тому, что предлагали западные поставщики. Российский производитель инженерных систем компания C3 Solutions и аналитическое агентство iKS-Consulting провели исследование, чтобы изучить, проанализировать и оценить требования и предпочтения заказчиков в отношении сервисного обслуживания ИБП на разных этапах жизненного цикла ЦОДов.

Как показало исследование, в настоящее время свыше 40% заказчиков для обслуживания ИБП обращаются к специализированным сервисным компаниям, и лишь каждый пятый пользуется услугами производителей оборудования. Но, по мнению большинства (69%) респондентов, именно производитель оборудования обладает наилучшей экспертизой для его технического обслуживания. Это значит, что у вендоров имеется большой потенциал для развития соответствующих услуг.

Хотя производители оборудования привлекаются в основном на этапах строительства и эксплуатации ЦОДа, проведенное исследование показало, что заказчиками востребованы различные сервисы вендоров и на других этапах жизненного цикла объекта. Так, на этапе разработки концепции ЦОДа заказчики ожидают от производителей в первую очередь проработку различных вариантов системы бесперебойного электропитания для экономически обоснованного выбора технологических и топологических решений. Почти три четверти заинтересованы в услугах производителей по разработке проектной документации, более половины — в разработке разделов эксплуатационной документации.

В ходе собственно строительства ЦОДа заказчики традиционно привлекают вендоров для монтажа и пусконаладки оборудования. В последнее время также крайне востребованы услуги проведения заводского тестирования оборудования по согласованной программе — 80% опрошенных назвали подобные заводские испытания необходимыми. Большинство (77%) респондентов хотели бы, чтобы именно производитель проводил профилактическое и регламентное обслуживание инфраструктуры объекта. Еще больше (83%) рассчитывают, что вендор возьмет на себя послегарантийные работы, связанные, в частности, с заменой и ремонтом.

«Сегодня конкурентные преимущества на рынке ИБП смещаются в сторону сервиса, скорости обслуживания, — сказал Алексей Волков, руководитель направления систем бесперебойного электроснабжения компании C3 Solutions. — Мы всячески стараемся сократить время, в течение которого оборудование находится в ремонте, и критическая нагрузка потребителя остается без защиты электропитания. Это важно для любого заказчика. В этом нам помогают широкий модельный ряд и архитектура наших ИБП, складская доступность и максимально приближенные к заказчику ЗИПы, а также наши дополнительные сервисные программы с индивидуальными параметрами для заказчика».

Главной проблемой при обслуживании оборудования ИБП заказчики называют уход с российского рынка западных вендоров ИБП и, как следствие, отсутствие их сервисных услуг, оригинальных запасных частей и расходных материалов. Каждый пятый респондент указал на неразвитость сервисных услуг новых производителей, 14% — на отсутствие у них достаточного опыта обслуживания оборудования. Но многие отечественные компании понимают важность сервиса и инвестируют в его улучшение. И уже около 40% заказчиков отметили, что он «полностью соответствует» по уровню услугам западных производителей.

«Обеспечение критической нагрузки бесперебойным электропитанием достигается не только установкой ИБП, но и бесперебойным сервисом, — сказал Дмитрий Горкавенко, директор по развитию бизнеса агентства iKS-Consulting. — Многие российские компании понимают, что уровень сервиса — их слабое место, и инвестируют в его повышение. Нас приятно удивила та большая доля заказчиков, которые уже удовлетворены уровнем сервиса российских производителей. Надеюсь, эта доля будет быстро расти».

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