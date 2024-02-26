CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Техника
|

Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования

Линейку продуктов SystemeBMSSens российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили датчики SOHTM, которые применяются для постоянного контроля относительной влажности и температуры уличного воздуха, для чего устанавливаются снаружи здания. Поддерживающий протокол Modbus RTU датчик подключается к шине данных RS-485 и передает на контроллер автоматизации параметры влажности и температуры для их контроля в рамках системы автоматизации инженерной инфраструктуры зданий. Этот датчик влажности/температуры Modbus является высокоточным, имеет диапазон измерений влажности 0-100%, температуры -40… +60 °С и 10-летний срок службы. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Способность контролировать сразу два параметра уличного воздуха — относительную влажность и температуру, является конкурентным преимуществом датчика Systeme Electric SOHTM. Для детекции значений влажности и температуры датчик Modbus использует высокочувствительный элемент, который измеряет влажность воздуха в диапазоне 0-100% с погрешностью не более 3-5%, и термоэлемент, обеспечивающий мониторинг температуры от -40 до +60 °С с погрешностью ±0,3 °С. Полученные значения этот датчик преобразует в выходной сигнал, который передается на контроллер системы автоматизации здания.

Чтобы получать максимально точные значения влажности и температуры, рекомендуется устанавливать датчик SOHTM в месте, где естественная циркуляция уличного воздуха не будет затруднена. Так, например, необходимо избегать размещения SOHTM под прямыми солнечными лучами и/или рядом с источниками тепла, включая решетки воздуховодов, светильники и т.д. Стоит отметить, что данный датчик влажности и температуры Modbus может эксплуатироваться в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) как жилых зданий, так и коммерческих объектов, в том числе производств, где отсутствует риск воздействия опасных и вредных факторов.

Поддержка открытого коммуникационного протокола Modbus RTU позволяет реализовать подключение датчика SOHTM к шине данных системы автоматизации через интерфейс RS-485. При подключении требуется использовать кабель, предназначенный для интерфейса RS-485, соблюдать рекомендованную топологию RS-485 и не прокладывать кабель, который использует датчик температуры и влажности Modbus, в общем канале с силовыми линиями. Кроме того, SOHTM имеет сертификат ЕАЭС, подтверждающий соответствие датчика температуры и влажности требованиям ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) по части электромагнитной совместимости технических средств.

Наряду с датчиком SOHTM, поддерживающим протокол Modbus, в линейку SystemeBMSSens входит еще один уличный датчик влажности и температуры SOHCTC, который отличается способом передачи данных, поскольку использует выход 4…20 мА. Также линейка устройств SystemeBMSSens включает и другие высокочувствительные датчики, выполняющие контроль параметров воздуха снаружи и внутри зданий, отслеживающие уровень концентрации углекислого и угарного газов, а также контролирующие параметры теплоносителя. Кроме того, в SystemeBMSSens представлены реле дифференциального давления и термостаты.

Новый уличный датчик температуры Modbus SOHTM марки Systeme Electric уже доступен к заказу в компании «АРМО-Системы», являющейся официальным поставщиком оборудования Systeme Electric на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Власти США: Америка в опасности из-за С и С++. Нужно срочно переходить на Rust, Python и Java

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Древнейший фоторедактор Paint перестанет корректно работать на большинстве ПК. Потребуется дорогостоящий апгрейд

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще