Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин

Более 45% пользователей портала mos.ru, указавших в своем личном кабинете пол – это мужчины. Цифровая экосистема столицы помогает им заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе, решать бытовые вопросы, оплачивать счета и др. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Статистика показывает, что с помощью портала mos.ru столичные мужчины уделяют время и внимание своим семьям, участвуют в воспитании детей, помогают с бытовыми делами. В числе самых востребованных у них – сервисы, связанные со здоровьем, школьной жизнью ребенка и коммунальными вопросами. В 2023 г мужчины чаще всего просматривали электронную медкарту, электронный дневник школьника, а также передавали показания счетчиков», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Электронная медицинская карта – самый востребованный сервис цифровой экосистемы Москвы по итогам 2023 г. Активно пользуется им и мужская аудитория портала mos.ru: в прошлом году более 1,2 млн мужчин переходили в свои медкарты и медкарты детей, чтобы получить информацию о приемах врачей, рецептах, результатах инструментальных исследований и анализов, просмотреть электронные рецепты и многое другое без посещения поликлиники. Также более 365 тыс. мужчин воспользовались в 2023 г. услугой записи на прием к врачу.

«Несмотря на то, что детские услуги и сервисы в электронном виде традиционно более востребованы среди женщин, средние показатели по всем «семейным» услугам на портале позволяют увидеть, что каждый третий пользователь такими услугами mos.ru – мужчина. Самыми востребованными услугами портала mos.ru среди отцов стабильно остаются Электронный дневник и запись в школу – более 30% обращений происходит именно от московских пап, пятая часть заявлений в детский сад поступает от отцов, а на запись ребенка к врачу приходится порядка 15% заявлений от этой категории москвичей», – сказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы.

Вторым по значимости для мужчин сервисом в прошлом году стал электронный дневник: им воспользовались почти 700 тыс. пап. Здесь они могли узнать оценки и расписание своих детей, посмотреть, что им задали на дом, сообщить, что ребенка не будет в школе, и даже пообщаться в чате с учителями и родителями. Информацию о посещении и питании ребенка в школе запрашивали более 307 тыс. мужчин.

Передачей показаний счетчиков воды и тепла в 2023 г. воспользовались более 517 тыс. мужчин, получили или оплатили счета за коммунальные услуги – более 247 тыс. Почти 330 тыс. пользователей мужского пола подали заявление на выпуск карты москвича для себя или ребенка: она открывает для льготных категорий горожан дополнительные возможности и сервисы.

Также в 2023 г. более 170 тыс. мужчины записали себя или своих детей в кружки, спортивные секции и дома творчества. Результатами ГИА или ЕГЭ интересовались более 150 тыс. мужчин.

Однако на портале mos.ru также есть ряд услуг, характерных больше для мужской половины, чем для женской. Например, мужчины могут оформить удостоверение тракториста, разрешение на таксомоторную деятельность или охотничий билет, зарегистрировать самоходные машины и прицепы к ним, записаться на регистрационные действия в ГИБДД, получить пропуск на проезд грузового автотранспорта, а также получить разрешение на движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта.