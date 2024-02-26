Компания Vinchin и компания РОСА успешно завершили тестирование совместимости своих решений.

Российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения компания РОСА и разработчик решений для резервного копирования и восстановления данных Vinchin объявили о завершении тестирования совместимости решения для резервного копирования Vinchin с платформой виртуализации ROSA Virtualization 2.1. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Тестирование, проведенное совместными усилиями, подтвердило совместимость и стабильность работы решения Vinchin в среде ROSA Virtualization 2.1. Тесты включали проверку основных функций резервного копирования, восстановления и миграции V2V между платформами, а также оценку производительности системы при работе с большими объемами данных.

Директор по продукту компании Vinchin Чжан Лувэнь: «Мы рады подтвердить, что решение Vinchin Backup&Recovery теперь полностью совместимо с платформой ROSA Virtualization 2.1, что открывает перед нашими клиентами новые возможности для обеспечения надежности и безопасности их виртуализированных сред».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА: «В условиях постоянно меняющегося бизнес-ландшафта виртуализация и резервное копирование являются ключевыми компонентами успешного управления ИТ-инфраструктурой. Развитие экосистемы программных и аппаратных решений, которые взаимодействуют с нашей платформой, является приоритетом. Чем больше спектр совместимых решений, тем более эффективным становится опыт совместного тестирования».

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Vinchin — разработчик профессиональных систем резервного копирования, специализирующийся на создании легких в использовании корпоративных решений для защиты критически важных бизнес-данных на виртуальных машинах, базах данных, массивных файлах, физических серверах и в частных, общедоступных и гибридных облачных средах. Компания Vinchin обслуживает более 30 тыс. клиентов из различных отраслей более чем в 100 странах мира.

НТЦ ИТ «РОСА» — Научно-технический центр информационных технологий «РОСА» — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.