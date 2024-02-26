«Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse

«Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраструктуру, обрабатывающую 2,4 млн транзакций в сутки для 15 млн пользователей по всей России. Реализация проекта позволила создать отказоустойчивую геораспределенную архитектуру и обеспечить высокий уровень SLA до 99,99%.

«Единый ЦУПИС» – это высоконагруженная финтех-система, к которой предъявляются высокие регуляторные требования по безопасности, устойчивости и импортонезависимости. Масштабирование платежного сервиса «Единого ЦУПИС» привело к усложнению архитектуры: возросло количество ручных операций, уменьшилась степень контроля продакшн-площадок, возросла энтропия. В связи с этим было принято решение развернуть современный оркестратор Kubernetes на всех промышленных площадках для более чем 160 сервисов. На момент выбора вендорского решения опыта внедрения Kubernetes в индустрии еще накоплено не было, поэтому выбор был сделан в пользу перспективного российского продукта Deckhouse Kubernetes Platform (DKP).

«Речь шла не просто о техническом аудите текущих решений, а об оценке их эффективности в контексте безопасности сервисов и общей отказоустойчивости архитектуры. Нам требовалась поддержка компетентной и сильной команды, готовой гарантировать, что ответы на наши вопросы будут предоставлены. Также нам нужен был контакт с инженерами, уже имевшими опыт внедрения Kubernetes. Кроме того, мы искали единомышленников, людей, которые любят свою работу, которые используют эту технологию, понимают проблемы клиента и хотят их решить. Так мы нашли компанию «Флант». По результатам нашего исследования рынка она с огромным отрывом опережала всех остальных игроков, предоставляющих в России Kubernetes-платформу и экспертизу», – отметил Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС».

В результате все микросервисы «Единого ЦУПИС» были переведены на инфраструктуру под управлением Deckhouse Kubernetes Platform. С целью обеспечить отказоустойчивую геораспределенную архитектуру четыре отдельных кластера объединены в единый service mesh на базе Istio. Еще десять кластеров развернуты для инфраструктурных нужд. Кроме того, применение средств взаимной аутентификации позволило усилить безопасность приложений.

За счет выбора готового решения и глубокой экспертизы компании «Флант» удалось существенно сократить время и количество ресурсов, которые потребовались для внедрения платформы оркестрации контейнеров. Deckhouse Kubernetes Platform позволила команде «Единого ЦУПИС» сконцентрироваться на разработке и решении бизнес-задач, а не на погружении в сложности устройства Kubernetes и технологий вокруг него.

«Сегодня контейнерная инфраструктура лежит в основе подавляющего большинства критически важных финтех-систем. И мы видим, что все больше организаций переходит к практическому импортозамещению. Единый ЦУПИС первым в отрасли внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse и уже убедился в надежности, безопасности и производительности высоконагруженных ИТ-систем в контейнерной среде, а миллионы пользователей услуг смогли оценить скорость и удобство цифровых сервисов», – отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) – российская платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре. Разработка включена в реестр российского ПО, подходит для решения задач по импортозамещению и цифровой трансформации. На сегодняшний день на Deckhouse запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7 тыс. приложений на 9 тыс.+ узлах крупных компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла. Решение входит в экосистему Deckhouse – линейку продуктов, закрывающих все потребности заказчиков в инфраструктурном ПО.