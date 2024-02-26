CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Системное ПО
|

«Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse

«Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраструктуру, обрабатывающую 2,4 млн транзакций в сутки для 15 млн пользователей по всей России. Реализация проекта позволила создать отказоустойчивую геораспределенную архитектуру и обеспечить высокий уровень SLA до 99,99%.

«Единый ЦУПИС» – это высоконагруженная финтех-система, к которой предъявляются высокие регуляторные требования по безопасности, устойчивости и импортонезависимости. Масштабирование платежного сервиса «Единого ЦУПИС» привело к усложнению архитектуры: возросло количество ручных операций, уменьшилась степень контроля продакшн-площадок, возросла энтропия. В связи с этим было принято решение развернуть современный оркестратор Kubernetes на всех промышленных площадках для более чем 160 сервисов. На момент выбора вендорского решения опыта внедрения Kubernetes в индустрии еще накоплено не было, поэтому выбор был сделан в пользу перспективного российского продукта Deckhouse Kubernetes Platform (DKP).

«Речь шла не просто о техническом аудите текущих решений, а об оценке их эффективности в контексте безопасности сервисов и общей отказоустойчивости архитектуры. Нам требовалась поддержка компетентной и сильной команды, готовой гарантировать, что ответы на наши вопросы будут предоставлены. Также нам нужен был контакт с инженерами, уже имевшими опыт внедрения Kubernetes. Кроме того, мы искали единомышленников, людей, которые любят свою работу, которые используют эту технологию, понимают проблемы клиента и хотят их решить. Так мы нашли компанию «Флант». По результатам нашего исследования рынка она с огромным отрывом опережала всех остальных игроков, предоставляющих в России Kubernetes-платформу и экспертизу», – отметил Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС».

В результате все микросервисы «Единого ЦУПИС» были переведены на инфраструктуру под управлением Deckhouse Kubernetes Platform. С целью обеспечить отказоустойчивую геораспределенную архитектуру четыре отдельных кластера объединены в единый service mesh на базе Istio. Еще десять кластеров развернуты для инфраструктурных нужд. Кроме того, применение средств взаимной аутентификации позволило усилить безопасность приложений.

За счет выбора готового решения и глубокой экспертизы компании «Флант» удалось существенно сократить время и количество ресурсов, которые потребовались для внедрения платформы оркестрации контейнеров. Deckhouse Kubernetes Platform позволила команде «Единого ЦУПИС» сконцентрироваться на разработке и решении бизнес-задач, а не на погружении в сложности устройства Kubernetes и технологий вокруг него.

«Сегодня контейнерная инфраструктура лежит в основе подавляющего большинства критически важных финтех-систем. И мы видим, что все больше организаций переходит к практическому импортозамещению. Единый ЦУПИС первым в отрасли внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse и уже убедился в надежности, безопасности и производительности высоконагруженных ИТ-систем в контейнерной среде, а миллионы пользователей услуг смогли оценить скорость и удобство цифровых сервисов», – отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) – российская платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре. Разработка включена в реестр российского ПО, подходит для решения задач по импортозамещению и цифровой трансформации. На сегодняшний день на Deckhouse запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7 тыс. приложений на 9 тыс.+ узлах крупных компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла. Решение входит в экосистему Deckhouse – линейку продуктов, закрывающих все потребности заказчиков в инфраструктурном ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще