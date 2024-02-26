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Dekraft запускает новую платформу автоматических выключателей с электронным расцепителем

Бренд низковольтного оборудования Dekraft (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») объявил о запуске новой платформы автоматических выключателей в литом корпусе с электронным расцепителем серии ВА-350Е и отключающей способностью Icu=70кА.

Серия ВА-350Е представлена в трехполюсном и четырехполюсном исполнениях, имеет три типоразмера и расширенный диапазон номинальных токов от 32 до 800 А. Серия имеет широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °С, функции защиты от перегрузок (которую можно отключить) и короткого замыкания, а также защиты нейтрали.

Автоматические выключатели серии ВА-350Е оснащены электронным расцепителем, который позволяет отрегулировать токовые и временные установки срабатывания согласно расчетным параметрам электрической сети, а также требованиям селективности.

Для серии ВА-350Е полностью подходят аксессуары от серии ВА-330Е. Таким образом, в настоящее время доступен унифицированный набор аксессуаров для всех автоматических выключателей в литом корпусе с электронными расцепителями.

Серия ВА-350Е используется в силовых распределительных цепях переменного тока напряжением до 415В для ввода и распределения электрической энергии, а также для защиты цепей оборудования от повреждения, которые могут возникнуть из-за перегрузок и токов короткого замыкания. Выключатели применяются для установки в низковольтных комплектных устройствах (ГРЩ, ВРУ и других распределительных щитах) в качестве вводных или фидерных аппаратов защиты.

Новейшая продукция бренда Dekraft предназначена для защиты оборудования и распределения электроэнергии на объектах промышленности, коммерческой недвижимости, жилищного сектора и на сетевых объектах.

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