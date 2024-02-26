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Чат-бот в ALP Group на базе ИИ: 100% корректность ответов и оптимизация работы техподдержки на 40%

Компания ALP Group, российский разработчик ИТ-решений для управления крупными коммерческими и государственными организациями, запустила пилотную версию чат-бота на базе искусственного интеллекта для автоматизации внутренней технической поддержки по системам «1С». По итогам тестирования решение помогает оптимизировать работу операторов техподдержки на 40%. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Робот обучается на инструкциях по конфигурациям «», а также на истории успешно отработанных запросов пользователей. Чат-бот может пошагово рассказать, как выполнить какую-либо задачу в системе, а также объяснить наиболее вероятный источник технических ошибок, с которыми могут столкнуться пользователи. Нейросеть показывает 100% точность ответов по всем вопросам, не требующим программного анализа и доработки в системе.

Интерфейс робота, отвечающего на запросы пользователей «1С», был создан на базе «1С». «Мы много лет занимаемся внедрением и кастомизацией продуктов на базе платформы "1С", а также ведем в ней внутренний учет компании», — сказал Павел Мельник, директор по производству ALP Group. — На разработку и тестирование собственного робота у нас ушло чуть менее года. Сейчас вся линия поддержки ALP Group активно задействует в работе нейросеть, при этом мы продолжаем ее развивать».

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ALP Group — российский бизнес-интегратор и создатель ИТ-решений для крупнейших корпораций страны. Компания работает на рынке с 1996 г. и реализует комплексные проекты по цифровой трансформации бизнеса. ALP Group внедряет программные продукты «1С» и собственные разработки, а также целенаправленно наращивает компетенции в области обработки и визуализации данных, data-driven менеджмента и автоматизации управленческих решений.

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