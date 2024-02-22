В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro

На стенде «Ассоциации ФинТех» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений в типичной финансовой организации.

«АРТ-Финтех» предоставил на тестирование основные функциональные модули своей микросервисной АБС: «Систему управления тарифами», «Систему конвертации», «Систему генерации проводок» и «Систему начисления процентов». В процессе тестирования использовался только код, который автоматически генерировался конструкторами и не дописывался разработчиками. Проводилось также стрессовое тестирование, целью которого стала проверка эффективности работы системы на объемах операций, характерных для крупных банков, для чего была выбрана база в 100 млн договоров. Сначала рутинные банковские операции тестировались по отдельности, затем — все одновременно при воспроизведении процедуры закрытия банковского дня, месяца или года. Тестирование проводилось на специальном стенде в технологической песочнице АФТ, реализованном на серверах VEGMAN и системе хранения TATLIN.UNIFIED, внесенных в реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Перед участниками российского финансового рынка стоит масштабная задача по замене иностранных решений на отечественные для достижения технологического суверенитета. Для того, чтобы понять возможности решений российских разработчиков и определить сферы их применения, важно проводить их тестирование на специальных стендах. «Ассоциация ФинТех» совместно с Yadro предоставила такую возможность участникам рынка, что способствует быстрому и эффективному внедрению отечественных решений», — сказал руководитель управления развития технологий АФТ Олег Моргун.

«Тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на стенде АФТ, построенном на оборудовании компании Yadro, продемонстрировало отличное быстродействие системы и возможность выдерживать даже пиковые нагрузки. А закрытие месяца и года у крупнейшего банка страны заняло бы при работе на отечественных решениях суммарно не более нескольких часов. Результаты тестирования подтвердили на практике возможность поддержки высоконагруженной работы российских банковских систем, построенных на свободно распространяемых программных компонентах и запущенных на отечественных аппаратных конфигурациях», — отметила доктор технических наук, технический директор «АРТ-Финтех» Лариса Станкевич.

«Тестирование прикладных кейсов участников рынка на большинстве уровней технологического стека типичной финансовой организации позволяет лучше понять возможности и ограничения решений, а также значительно ускорить их внедрение на внутреннем рынке. Сейчас российские банки проявляют значительный интерес к автоматизированным банковским системам (АБС) отечественных производителей. В этом ключе проведенное компанией «АРТ-Финтех» тестирование микросервисной АБС на площадке АФТ может стать ориентиром для других игроков и дать дополнительный импульс развитию рынка», – сказал директор департамента технической поддержки продаж Yadro Павел Карнаух.

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«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, «Национальная система платежных карт» (НСПК), «Киви Банк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», «Страховой Дом ВСК» и др. Ассоциированные члены: Совкомбанк, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», «Росбанк», «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа Банк (Россия)», «Банк Русский Стандарт», «Банк Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», Yadro, Atomyze, «Центр Инвест», «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех», «Авито».

«АРТ-Финтех» (ООО «Арт-Банк СПБ) – разработчик финансового и кросс-индустриального программного обеспечения нового поколения. Компания основана в 2000 г. в Санкт-Петербурге. За без малого четверть века «АРТ-Финтех» реализовал более 120 проектов для отечественных и зарубежных банков. В 2020 г. компания начала разработку на базе свободно распространяемого ПО в микросервисной архитектуре. С 2021 г. финансовые организации на территории России и за рубежом используют отдельные модули, реализованные на новой микросервисной платформе «АРТ-Финтех». На данный момент «АРТ-Финтех» разработал все модули ПО, достаточные для полного перехода банка на российскую Микросервисную АБС.

Yadro – российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.