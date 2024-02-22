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Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала телеком-сеть в районе международного аэропорта федерального значения Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэум. В результате скорость мобильного интернета внутри и вокруг аэровокзала выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в районе главного авиаузла Чукотского автономного округа, что позволило кратно разогнать скорость передачи данных, повысить надежность сети и улучшить качество голосовой связи. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в зонах регистрации, паспортного контроля, получения багажа и отдыха, в комнате матери и ребенка, в торговых павильонах, в служебных помещениях, а также на прилегающей к аэропорту территории.

«Совсем недавно на Чукотке мы завершили важный для нас проект по расширению магистрального канала и усилению транспортного сетевого кольца в Анадыре. Это сделало нашу сеть более стабильной и отказоустойчивой. Следующим этапом для нас стало усиление высокоскоростного мобильного интернета в аэропорту Анадыря. Быстрый интернет здесь просто необходим, так как пассажирам иногда приходится проводить в здании воздушного порта несколько часов из-за переменчивости погодных условий и изменений в расписании. Быстрый мобильный интернет скрасит время, позволит поработать удаленно, отвлечь детей мультфильмами, воспользоваться сервисами нашей экосистемы, например, почитать книги в “Строках”», — отметила директор МТС в Чукотском АО Наталья Экшенгер.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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