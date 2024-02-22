CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания ЕМЕ, разработчик систем автоматизации логистики, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу EME.WMS и СУБД Postgres Pro Standard.

EME.WMS входит в единую экосистему решений компании ЕМЕ для автоматизации логистики.

EME.WMS — современная профессиональная система управления складом. Система используется на складах любого уровня и масштаба, в том числе на высоконагруженных роботизированных комплексах «Цифровой склад». EME.WMS — полностью российская разработка c открытым программным кодом. Система включена в Единый реестр ПО Минцифры РФ.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко усовершенствованная версия СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Компания ЕМЕ постоянно расширяет использование Postgres Pro в составе своих продуктов, что позволяет нашим клиентам осуществлять внедрение экосистемы EME согласно современным корпоративным стандартам. Поддержка отечественных СУБД особенно актуальна сейчас, после ускорения импортозамещения и неизбежном переходе предприятий и компаний на российское ПО», — отметил Владимир Лыков, коммерческий директор ЕМЕ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Вводятся беспрецедентные нормы слежки за россиянами-путешественниками. Гигабайты персональных данных будут храниться семь лет, доступ дадут силовикам

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще