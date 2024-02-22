Катастрофоустойчивость и конвертер с VMware: Orion soft выпустила обновление zVirt 4.1

Российский разработчик Orion soft выпустил обновление флагманского продукта — защищенной среды виртуализации zVirt 4.1. В новую версию добавлена функциональность массовой конвертации виртуальных машин с VMware на zVirt, катастрофоустойчивость и встроено резервное копирование SDN.

«zVirt 4.1 – наше мажорное обновление, в которое вошла давно ожидаемая рынком функциональность: репликация, катастрофоустойчивость и конвертер виртуальных машин с VMware на zVirt. Например, репликация и катастрофоустойчивость призваны обезопасить ИТ-инфраструктуру пользователей от потери данных в случае сбоя дата-центра, ПО или оборудования, и могут восстановить их в короткие сроки. А конвертер виртуальных машин поможет мигрировать на целевую площадку без простоя бизнес-процессов. Мы также добавили много других улучшений, которые доступны в расширенном пакете zVirt», – сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

Репликация и катастрофоустойчивость (Disaster Recovery), аналог VMware SRM и vSphere Replication, позволяет в случае аварии на основном центре обработки данных полностью или частично восстановить данные на резервной площадке. Разработчики отмечают, что эта процедура занимает не более 30 минут. Репликация выполняется в асинхронном режиме с использованием агентов, работающих на уровне гипервизора. Также есть возможность создания групп репликации с различными настройками периода и параметров хранения на целевой площадке, таких как центр данных, домен хранения, кластер и хост.

«Раньше перенос виртуальных машин из исходной площадки в целевую приносил ИТ-отделу много проблем – подключать их приходилось одну за другой вручную, а процесс конвертации мог занимать несколько часов. В обновлении zVirt переносить и переключать вычислительные машины можно параллельно, а конвертация занимает 5-7 минут», – отметил Максим Березин.

Контроллер конвертации подключается к исходной площадке VMware и выявляет виртуальные машины, затем подключается к системе zVirt. Оператор выбирает машины для синхронизации и запускает процесс конвертации. В этот момент все системы работают, время простоя занимает несколько минут. Таким образом, решение значительно сокращает время миграции и снижает порог перехода на zVirt.

В числе других нововведений zVirt 4.1 — дополнительные функции управляемых программных сетей (SDN). Отказоустойчивое L3-подключение маршрутизаторов дает возможность использовать несколько хостов с различными приоритетом. В случае неисправности маршрутизатор автоматически переключается на следующий по приоритету хост. Резервное копирование конфигурации интегрировано в общий механизм резервного копирования в GUI и позволяет сохранять конфигурации сетей, подсетей, логических портов, внешних сетей, логических маршрутизаторов и правил микросегментации. Также в решение внедрен новый механизм управления IP-адресацией логических портов на всех этапах жизненного цикла виртуальной машины в SDN.