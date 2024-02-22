Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy

Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализируется на разработке и внедрении ИИ-решений и преобразует традиционные бизнес-процессы в интеллектуальные автоматизированные системы.

Экосистема Ainergy включает в себя различные сегменты искусственного интеллекта, от нейросетей до сложных ИИ-платформ. Для их обучения необходимо обрабатывать большие объемы данных, поэтому компании потребовались дополнительные ресурсы.

«В какой-то момент наше оборудование перестало справляться с ростом объемов данных и сложностью задач ИИ. Приобретать новое аппаратное обеспечение, администрировать его и регулярно обновлять было дорого и нецелесообразно, поэтому мы решили арендовать облачные серверы с графическими ускорителями, чтобы гибко масштабировать ресурсы, повысить производительность и сократить время разработки», — отметил Владимир Молодык, технический директор Ainergy.

После изучения российского рынка поставщиков GPU Cloud и сравнения предложений различных компаний, команда Ainergy выбрала Cloud Itglobal.com. В рейтинге CNews GPU Cloud 2023 облачный провайдер занял второе место и получил высокие баллы за технологическую базу и дата-центры.

«Облачный сервер с GPU от Itglobal.com — это разновидность публичного облака, где ВМ работают с графическими ускорителями Nvidia A800 на базе 2-сокетного сервера vStack-R и дисковой подсистемы на Hi-End СХД NetApp. Itglobal.com один из первых провайдеров, который предложил клиентам Nvidia A800 с объемом памяти 80 ГБ, в то время как большинство поставщиков услуг использовали максимум Nvidia A100 40 ГБ», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

Летом 2023 г. Ainergy подключила GPU Cloud Compute на базе московского дата-центра IXcellerate. Благодаря облачному сервису компания смогла обрабатывать и анализировать большие массивы данных, ускорила процесс обучения нейронных сетей, сократила время разработки и повысила эффективность ИИ-решений.

«Сотрудничество с Itglobal.com изменило наш подход к работе с данными и нейронными сетями. Сейчас облачная инфраструктура — это ключевой элемент экосистемы Ainergy, который ориентирован на машинное обучение и нейросети. Виртуальная инфраструктура поддерживает гибкость решения и позволяет клиентам быстро масштабироваться при необходимости», — сказал Владимир Молодык, технический директор Ainergy.

В 2024 г. команда Ainergy планирует усовершенствовать текущие решения, разработать новые модели машинного обучения и углубиться в изучение возможностей искусственного интеллекта.

Также в планах компании выход на международный рынок и аренда вычислительных мощностей в облаках Itglobal.com. За рубежом облако провайдера развернуто на базе восьми дата-центров: Казахстан, Белоруссии, США, Канада, Нидерланды, Турция, Бразилия, ОАЭ.