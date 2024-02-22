Дальневосточный ритейлер перенес ИТ-инфраструктуру в облако CloudMTS

Цифровая экосистема МТС сообщает о подключении дальневосточного продуктового ритейлера к облачной платформе МТС. Компания перенесла базу данных и управление собственной дисконтной системой в CloudMTS. Это повысило надежность системы в целом, а также позволило оперативно настраивать и применять скидки на разные группы товаров в рамках всей сети магазинов и филиалов Амурской области и регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продуктовый ритейлер ведет оптовую и розничную торговлю продуктами питания в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Для обеспечения работы ИТ-инфраструктуры ритейлеру требуются значительные мощности для совершения различных типов операций от контроля и учета товаров в магазинах и на складе, до проведения розничных расчетов и работы карт лояльности. Для обеспечения бесперебойной работы и повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры ритейлер перенес в CloudMTS управление собственной дисконтной системой и данные о выпущенных картах скидок.

Размещение на облачной инфраструктуре CloudМТС сервера с системой скидок и карт обеспечит стабильность обмена данными с сервером, где расположена информация о действующих скидках и дисконте, исключит возможные сбои в связи с авариями на электросетях и низкой скоростью обмена данными в пиковые часы нагрузки на сеть. Виртуальная инфраструктура МТС позволяет при необходимости масштабировать ИТ-инфраструктуру исходя из объемов и задач, использовать облачные серверы для ускорения высоконагруженных вычислений во время предпраздничных распродаж и сезонных акций.

«Амурский бизнес все больше задумывается о сокращении издержек на содержание своей ИТ-инфраструктуры, вопросах кибербезопасности, повышении устойчивости перед DDOS-атаками, оптимизации производственных задач и процессов. Один из наиболее популярных способов бизнеса «миграции в облако» - частичный или комбинированный, когда компания переносит работу только части сервисов, оставляя половину на собственных физических мощностях. Это позволяет быстрее адаптироваться к новым возможностям, получить практический опыт и экономию, после чего перенести весь производственный процесс на виртуальную платформу. Сегодня МТС предлагает грантовую поддержку тем компаниям, которые только задумываются об использовании облачных технологий. Это позволит оценить все преимущества «облаков» и возможность их использования в собственных производственных процессах без вложения дополнительных средств», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ритейлер планирует и далее внедрять облачные технологии и развивать информационную безопасность. Следующим шагом, отмечают в компании, будет перенос на виртуальную инфраструктуру МТС сервера управления расчетными кассами, который не будет зависеть от воздействия внешних факторов, таких как, например, бесперебойная работа энергосетей. Это позволит в режиме реального времени обновлять данные об изменении цен, применении необходимой маркировки продукции, действующих распродажах и акциях, не останавливая продажу товаров.