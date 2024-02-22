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Axoft предложит российскому бизнесу телекоммуникационное и электрическое оборудование «АМЕ Телеком»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключил дистрибуторское соглашение с «ГК АМЕ Телеком», отечественным производителем и поставщиком телекоммуникационного оборудования. Партнерам Axoft и их заказчикам будет доступен широкий модельный ряд флагманского оборудования под брендом «АМЕ Телеком» из прочного металла по специальным ценам. Об этом CNews сообщили представители Axoft .

Продукция «АМЕ Телеком» востребована в различных отраслях, включая банковский сектор, телеком и связь, оборонную промышленность. Среди основных преимуществ работы с производителем — короткие сроки изготовления, индивидуальный подход с возможностью изготовления шкафов по чертежам заказчика, оптимальное соотношение цены и качества продукции, а также высокие технические и качественные характеристики, не уступающие ведущим мировым брендам.

Линейка флагманского оборудования производителя включает: напольные шкафы со степенью защиты IP20, предназначенные для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в офисных и закрытых промышленных помещениях; настенные шкафы, не требующие специальной серверной комнаты, предназначенные для размещения как активного, так и пассивного оборудования. Шкафы стандартной линейки могут быть изготовлены со стеклянной дверью либо c глухой стальной, возможна перфорация; телекоммуникационные стойки для установки серверного, телекоммуникационного и оптического оборудования. Местом их монтажа служат помещения с контролируемым или ограниченным доступом, в которых есть система вентиляции.

«Компания Axoft — надежный партнер для реализации планов «ГК АМЕ Телеком» по выходу на первые позиции среди отечественных производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, в лице дистрибутора мы получаем надежного помощника в реализации сделки на всех этапах — начиная с проведения презентаций продуктов, заканчивая поставкой, внедрением и дальнейшим наполнением», — сказал Агрызков Евгений, заместитель генерального директора «ГК АМЕ Телеком»».

«Axoft постоянно работает над расширением «железного» портфеля и тщательно отбирает разработчиков, которые будут в него включены. Важно, чтобы наши партнеры получали только качественные продукты. «ГК АМЕ Телеком»» имеет репутацию ответственного производителя с командой настоящих профессионалов, которые, обладая высоким уровнем отраслевых компетенций, всегда готовы оперативно производить необходимые расчеты, а также нестандартно подходить к решению индивидуальных задач заказчиков», — сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

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