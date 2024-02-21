VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени

VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени. Tarantool Column Store — колоночная СУБД, предназначенная для гибридной обработки потоковых данных в оперативной памяти. Решение мгновенно анализирует наиболее актуальную информацию о транзакциях и уменьшает затраты на перенос массивов в хранилище.

«Традиционно в ИТ-инфраструктуре бизнеса транзакционные и аналитические системы отделены друг от друга. Большие потоки данных приходится переносить в витрину или хранилище. После этого информацию можно анализировать, не замедляя операционные процессы. Это снижает актуальность данных и полученных инсайтов, а также увеличивает издержки бизнеса. In-memory-СУБД Tarantool Column Store за мгновения обеспечивает гибридную обработку транзакций и аналитических запросов в одной системе, отвечая современным вызовам. Так, для некоторых задач AI требуется скорость обработки данных до 1,5 млн записей в секунду на одном ядре процессора», — сказал Николай Карлов, директор инновационных проектов VK Tech.

Tarantool Column Store помогает бизнесу работать с финансовыми и производственными данными, консолидировать их, ускорять аналитические запросы и формировать отчетность в режиме реального времени. СУБД гибко масштабирует вычислительные ресурсы, повышает доступность информации и обеспечивает высокую производительность ее обработки.

Например, финансовым организациям СУБД поможет повысить качество и ускорить работу антифрод-систем, снижая задержку обнаружения подозрительных транзакций практически до нуля. Решение также позволяет увеличить скорость и точность сервисов выдачи кредитов благодаря мгновенной оценке риска невозврата.

Tarantool Column Store является гибридной СУБД с поддержкой как колоночного, так и строчного хранения и обработки данных. Продукт обладает высокопроизводительным векторизованным многопоточным движком выполнения запросов SQL и интегрируется с бизнес-приложениями с помощью JDBC/ODBC/ADBC и HTTP. СУБД может масштабироваться путем кластеризации, репликации и шардирования. Встроенные механизмы сжатия данных в оперативной памяти, а также возможность использования СХД для их архивирования позволяют работать с массивами данных, не помещающимися в оперативную память. Решение совместимо с российскими операционными системами Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт».