В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G

Жители населенных пунктов района впервые получили доступ к стабильному мобильному сигналу и быстрой передаче данных «МегаФона». Оператор запустил сеть LTE в селах Средняя Серда, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Суммарно более 2000 жителей небольших поселений теперь могут пользоваться порталом государственных услуг или банковскими приложениями, смотреть фильмы на смартфонах, играть в онлайн-игры, делиться фото и общаться по видеосвязи с близкими. После строительства телеком-инфраструктуры средняя скорость загрузки составляет 20 Мбит/c, а максимальные достигают 70 – 110 Мбит/c, в зависимости от локации.

Сотрудники технической службы смонтировали оборудование с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в отдаленных и малых населенных пунктах региона. В результате улучшенное качество услуг связи стало также доступно абонентам компании в селах и деревнях Верхняя Серда, Мамся, Кысна, Старый Ашит, Нижние Аты, Кзыл-Булгар, Татарское Кадряково. Проведенные работы расширили возможность использования мобильных сервисов для автомобилистов, следующих по трассе федерального значения M-7.

«За год объем потребляемого онлайн-трафика нашими абонентами в Арском районе вырос на 15%. Рост обусловлен изменением поведения пользователей, которые с каждым годом используют больше сервисов для работы, учебы, общения и развлечений. Также один из ключевых факторов увеличения расходуемого виртуального контента — доступность быстрого мобильного интернета, достигаемая в результате непрерывного улучшения качества связи и расширения зоны покрытия LTE», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Ранее оператор ввел в эксплуатацию оборудование на участках автодороги М‑12 в Лаишевском и Верхнеуслонском районах. Кроме того, новые телеком-объекты появились на территории крупных здравниц республики — комплексов «Санта» в деревне Боровое Матюшино и «Крутушка», в Болгаре, Нижнекамске и новых жилых комплексах Казани.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.