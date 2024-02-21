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Сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» воспользовались уже более 1 млн человек

Если в день голосования гражданин России не сможет находиться в том районе или городе, где прописан, он может выбрать другой удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на «Госуслугах». С 29 января 2024 г. им воспользовались уже более 1 млн человек. Прием заявлений продолжится на портале до 23:59 мск 11 марта 2024 г. До этого момента можно изменить свое решение. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Топ регионов по активности: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Свердловская область, Ростовская область, Самарская область, Иркутская область.

Проголосовать на выборах Президента России в 2024 г. можно будет с 15 по 17 марта 2024 г. Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своем избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах». Там же жители регионов, где проводится дистанционное электронное голосование, могут подать заявление на участие в нем.

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